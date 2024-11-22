Что делать, если "Резерв+" не подтягивает отсрочку от мобилизации

В Минобороны объяснили, почему не отображаются данные

Бывают случаи, когда в мобильном приложении "Резерв+" отсутствует информация об отсрочке от мобилизации, хотя у гражданина есть соответствующий документ. Это означает, что данные не внесены оператором ТЦК и СП в Единый реестр призывников "Оберег".

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона. Передает Укринформ.

Замминистра пояснила, что "Резерв+" отображает только те данные, которые операторы ТЦК вносят в реестр "Оберег" . Если у гражданина на руках есть бумажный документ об отсрочке, но он не видит этого в приложении, следует обратиться в службу поддержки ТЦК для корректного внесения информации в реестр. После этого статус отсрочки отобразится в "Резерв+".

Черногоренко отметила, что некоторые типы отсрочек можно заказать через приложение без обращения в ТЦК.

"Как только вы заказываете эту отсрочку, то мы проверяем это в других реестрах. Например, в реестре актов гражданского состояния, если это многодетные родители, и составляем результат сразу в "Оберег", и в режиме двух-трех секунд вы видите это в" Резерв+". Мы вчера добавили в "Резерв+" третий тип онлайн-отсрочек — это многодетные родители. Сначала для тех, кто имеет троих или более несовершеннолетних детей в одном браке", — рассказывает она.

Замминистра обороны объяснила, что это связано с синхронной работой с другими реестрами. Эти данные должны быть получены из Государственного реестра актов гражданского состояния Минюста.

Черногоренко отметила, что для использования отсрочки нужно авторизоваться в мобильном приложении "Резерв+" , загрузить военно-учетный документ и подать запрос через соответствующий пункт меню. По ее словам, после "нескольких кликов и немного ожидания статус отсрочки автоматически отразится в военно-учетном документе".

Она также добавила, что более 150 тысяч человек уже воспользовались этой услугой через смартфон.

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