Еще одна категория мужчин сможет получить отсрочку в "Резерв+"

Умеров говорит, что будем стремиться, чтобы онлайн-оформление отсрочок стало возможным для других категорий граждан

В приложении "Резерв+" появилась возможность оформить отсрочку от мобилизации. Это касается многодетных родителей.

Об этом сообщил Министр обороны Украины Рустем Умеров. Отмечается, что это касается семей, которые воспитывают троих несовершеннолетних детей в совместном браке.

Процесс максимально прост и удобен:

​ Авторизируйтесь в Резерв+

​Отправьте запрос на оформление отсрочки

Система автоматически проверит ваш статус.

Если вы отвечаете требованиям, информация об отсрочке автоматически появится в вашем электронном военном документе.

Рустем Умеров отметил, что Минобороны работает над тем, чтобы вскоре в Резерв+ стали доступны все типы отсрочок для многодетных родителей.

"Также стремимся к тому, чтобы онлайн-оформление отсрочок стало возможным для других категорий граждан. Диджитализация — это удобство и прозрачность, которые приближают нас к более современной и эффективной системе", — добавил он.

Ранее Телеграф писал, что еще несколько категорий украинцев получат отсрочку от мобилизации.