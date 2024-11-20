Еще одна категория мужчин сможет получить отсрочку в "Резерв+"
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Умеров говорит, что будем стремиться, чтобы онлайн-оформление отсрочок стало возможным для других категорий граждан
В приложении "Резерв+" появилась возможность оформить отсрочку от мобилизации. Это касается многодетных родителей.
Об этом сообщил Министр обороны Украины Рустем Умеров. Отмечается, что это касается семей, которые воспитывают троих несовершеннолетних детей в совместном браке.
Процесс максимально прост и удобен:
- Авторизируйтесь в Резерв+
- Отправьте запрос на оформление отсрочки
- Система автоматически проверит ваш статус.
Если вы отвечаете требованиям, информация об отсрочке автоматически появится в вашем электронном военном документе.
Рустем Умеров отметил, что Минобороны работает над тем, чтобы вскоре в Резерв+ стали доступны все типы отсрочок для многодетных родителей.
"Также стремимся к тому, чтобы онлайн-оформление отсрочок стало возможным для других категорий граждан. Диджитализация — это удобство и прозрачность, которые приближают нас к более современной и эффективной системе", — добавил он.
Ранее Телеграф писал, что еще несколько категорий украинцев получат отсрочку от мобилизации.