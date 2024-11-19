Как получить электронный военный билет в "Резерв+" или "Дия"
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 1384
Создать документ можно в несколько кликов
Получить копию военно-учетного документа стало гораздо проще. Электронный военный билет можно сгенерировать в приложении "Резерв+" или на портале "Дия".
"Телеграф" рассказывает, как получить документ онлайн. Электронный военный билет, имеет такую же юридическую силу, как бумажный.
Электронный военный билет в "Резерв+"
Чтобы создать электронную копию в "Резерв+", необходимо:
- Войти в приложение и обновить свои данные.
- Найдите документ с QR-кодом, нажав на три точки возле него.
- Выбрать "Загрузить PDF".
- Сохранить файл на Google Drive, отправить по электронной почте или в мессенджер.
- При необходимости распечатать документ.
Военный билет на портале "Дия"
"Дия" теперь также позволяет создавать электронный военно-учетный документ, подтягивающий данные из Реестра призывников, военнообязанных и резервистов (Оберег). В нем указана информация о статусе бронирования, а QR-код обеспечивает удобство проверки.
Для оформления через "Дия" требуется:
- Авторизоваться с помощью электронной подписи (КЭП).
- Выбрать услугу "Военно-учетный документ".
- Подать заявление, проверив актуальность данных.
- Подписать документ электронной подписью.
Военно-учетный документ сформируется при наличии актуальных данных о человеке в Реестре призывников, военнообязанных и резервистов.
Напоминаем, что в "Резерв+" теперь можно получить отсрочку от мобилизации. Оформление отсрочки онлайн доступно:
- люди с инвалидностью, имеющие актуальное пенсионное удостоверение, подтверждающее получение пенсии по инвалидности;
- студенты и аспиранты, получающие последовательное образование. Например, после бакалавра получают степень магистра.
Чтобы оформить отсрочку, необходимо:
- Скачать обновленную версию "Резерв+", которая уже доступна в AppStore и PlayMarket.
- Авторизоваться в приложении.
- Отправить запрос на оформление отсрочки.
После этого система автоматически проверит, имеет ли пользователь право на отсрочку. В случае подтверждения статуса информация отобразится в электронном военном документе.
Ранее "Телеграф" писал, что делать, если не удается получить отсрочку в "Резерв+". Для устранения ошибок можно обратиться в техническую поддержку.