Как получить электронный военный билет в "Резерв+" или "Дия"

Создать документ можно в несколько кликов

Получить копию военно-учетного документа стало гораздо проще. Электронный военный билет можно сгенерировать в приложении "Резерв+" или на портале "Дия".

"Телеграф" рассказывает, как получить документ онлайн. Электронный военный билет, имеет такую же юридическую силу, как бумажный.

Электронный военный билет в "Резерв+"

Чтобы создать электронную копию в "Резерв+", необходимо:

Войти в приложение и обновить свои данные. Найдите документ с QR-кодом, нажав на три точки возле него. Выбрать "Загрузить PDF". Сохранить файл на Google Drive, отправить по электронной почте или в мессенджер. При необходимости распечатать документ.

Военный билет на портале "Дия"

"Дия" теперь также позволяет создавать электронный военно-учетный документ, подтягивающий данные из Реестра призывников, военнообязанных и резервистов (Оберег). В нем указана информация о статусе бронирования, а QR-код обеспечивает удобство проверки.

Для оформления через "Дия" требуется:

Авторизоваться с помощью электронной подписи (КЭП). Выбрать услугу "Военно-учетный документ". Подать заявление, проверив актуальность данных. Подписать документ электронной подписью.

Военно-учетный документ сформируется при наличии актуальных данных о человеке в Реестре призывников, военнообязанных и резервистов.

Напоминаем, что в "Резерв+" теперь можно получить отсрочку от мобилизации. Оформление отсрочки онлайн доступно:

люди с инвалидностью, имеющие актуальное пенсионное удостоверение, подтверждающее получение пенсии по инвалидности;

студенты и аспиранты, получающие последовательное образование. Например, после бакалавра получают степень магистра.

Чтобы оформить отсрочку, необходимо:

Скачать обновленную версию "Резерв+", которая уже доступна в AppStore и PlayMarket. Авторизоваться в приложении. Отправить запрос на оформление отсрочки.

После этого система автоматически проверит, имеет ли пользователь право на отсрочку. В случае подтверждения статуса информация отобразится в электронном военном документе.

Ранее "Телеграф" писал, что делать, если не удается получить отсрочку в "Резерв+". Для устранения ошибок можно обратиться в техническую поддержку.