Українцям побоюються казати правду. Експертка озвучила сумний прогноз щодо світла взимку

Скоріш будуть графіки включення, ніж відключення

Українці цієї зими знову зіштовхнуться з графіками вимкнення електроенергії, і це якщо росіяни не посилять обстріли. Директорка з адвокації в енергетичному секторі Міжнародного центру Української перемоги Вікторія Войціцька попередила про складну енергетичну ситуацію взимку 2024-2025 років в Україні.

Скоріш будуть графіки включення, ніж відключення, як це було влітку 2024 року, наголосила експертка. Про це вона сказала в етері телеканалу "Київ24".

Войціцька попередила, що найскладніша ситуація очікується у прифронтових регіонах та областях, що межують з РФ. Водночас проблеми з електропостачанням точно торкнуться й інших територій України.

Войціцька звернула увагу на те, що західні медіа надають більш вичерпну картину стану української енергетики, ніж вітчизняні ЗМІ. "А в українському інформаційному просторі чомусь побоюються казати людям правду".

Експертка зазначила, що російські війська продовжують атакувати теплоелектростанції України. Мета таких дій — позбавити населення електропостачання в зимовий період. Тривалість подачі електроенергії у помешкання українців залишається під питанням.

Раніше "Телеграф" писав, коли і на скільки вимикатимуть світло взимку в Україні. Експерт стривожив прогнозом.