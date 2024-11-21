В Одессе ужесточили графики отключений на 21 ноября: кто останется без света

В Одессе и области изменили графики

В Одесской области обновили графики отключения света. Энергетики ввели дополнительную очередь.

Об этом информирует пресс-служба ДТЭК. Сообщается, что по указанию "Укрэнерго" в Одесской области было введено три очереди отключений.

Они выглядят следующим образом:

Стоит отметить, что несколькими часами ранее в регионе убирали одну очередь. Однако теперь для 3 группы появились отключения с 21:00 до 23:00.

Энергетики отметили, что будут информировать население в случае дополнительных изменений.

Напомним, что утром 21 ноября во время массированной атаки в ряде областей Украины вводились экстренные отключения света. В 14:00 в большинстве областей изменился объем применения мер ограничения потребления. При этом время отключений и объемы ограничений могут измениться в течение суток.

Ранее "Телеграф" писал, что ситуация со светом улучшится при одном условии. Эксперт рассказал, что отключения электроэнергии для бытовых потребителей неизбежны.