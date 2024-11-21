Как будут отключать свет в пятницу 22 ноября: графики ужесточаются
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Завтра будут отключения по всей территории Украины
В пятницу, 22 ноября, в Украине будут действовать еще более жесткие графики отключения света.
Как сообщает прессслужба Укрэнерго, отключения будут действовать по всей территории Украины с 6 до 22 часов. Объем ограничений и время применения графиков будет выглядеть следующим образом:
- 6:00 – 7:00 – одна очередь отключений;
- 7:00 – 18:00 – две очереди отключений;
- 18:00 – 22:00 – одна очередь отключений.
Причиной отключения являются повреждения объектов критической инфраструктуры во время российских ракетных и дроновых ударов 17 ноября.
Энергетики работают над тем, чтобы поскорее ликвидировать последствия вражеской атаки и вернуть в работу поврежденное россиянами оборудование.
В то же время, энергетики предупреждают, что в течение суток графики применения ограничений могут быть изменены. Актуальную информацию можно узнать на сайтах или официальных интернет-страницах соответствующих облэнерго.
Кроме того, украинцам советуют не включать несколько мощных электроприборов одновременно, когда свет в квартирах и домах включается в соответствии с графиками.
Ранее "Телеграф" писал, что ситуация со светом улучшится при одном условии. Эксперт рассказал, что отключение электроэнергии для бытовых потребителей неизбежно.