Кто может получить отсрочку от мобилизации онлайн

В ближайшее время сервис будет расширен

Несмотря на общую мобилизацию в Украине, некоторые категории мужчин могут получить отсрочку от призыва. Теперь некоторые граждане могут сделать это онлайн.

В Министерстве социальной политики сообщили, кто может воспользоваться возможностью оформления отсрочки через приложение "Резерв+". Сервис уже доступен, в частности, людям с инвалидностью.

Оформление отсрочки онлайн доступно:

люди с инвалидностью, имеющие актуальное пенсионное удостоверение, подтверждающее получение пенсии по инвалидности;

студенты и аспиранты, получающие последовательное образование. К примеру, после бакалавра получают степень магистра. Или после магистратуры учатся на аспирантуре.

Чтобы оформить отсрочку, необходимо:

Скачать обновленную версию "Резерв+", которая уже доступна в AppStore и PlayMarket. Авторизироваться в приложении. Отправить запрос на оформление отсрочки.

После этого система автоматически проверит, имеет ли пользователь право на отсрочку. В случае подтверждения статуса информация отобразится в электронном военном документе.

В Минсоцполитики подчеркнули, что в ближайшее время сервис будет расширен. Планируется добавить опцию оформления отсрочки для лиц с инвалидностью, зарегистрированных в Централизованном банке данных по проблемам инвалидности (ЦБИ).

Отметим, что воспользоваться сервисом смогут многодетные отцы. Однако, если вы есть в реестр многодетных семей. То есть мужчина, у которых дети от разных браков, может столкнуться с трудностями.

Напомним, получить справку в ТЦК и СП после оформления отсрочки онлайн невозможно. Такая процедура не предусмотрена, поскольку согласно постановлению Кабмина №560 справка предоставляется только в тех случаях, когда решение об отсрочке принимается комиссией при ТЦК и СП.

Оформление отсрочки через "Резерв+" не требует рассмотрения комиссией, а решение принимается автоматически. Поэтому выдача справки в таких случаях невозможна.

Ранее "Телеграф" писал, что делать, если не удается получить отсрочку через "Резерв+". Для исправления этих данных можно обратиться в техническую поддержку.