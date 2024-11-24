В Одессе люди застряли в аттракционе из-за отключений света (видео и карта)

Из-за отключений света один из аттракционов остановился и люди не могли сойти с него

В Одессе из-за проблем со светом после недавней массированной атаки российской армии останавливали свою работу ряд объектов и заведений. В их числе были и аттракционы в местном парке имени Тараса Шевченко.

Видео опубликовал местный Telegram-канал "Одесса Info". На кадрах видно, что один из аттракционов остановился из-за отключений света. Там были люди.

Вниз спуститься они не смогли и сидели со свешенными ногами

Парк имени Шевченко расположен рядом с Одесским портом и неподалеку от пляжа Ланжерон.

Также в сети появились видео снятые с другого ракурса.

Напомним, проблемы с электричеством в Одессе начались после массированной ракетной атаки российских войск в минувшее воскресенье, 17 ноября. Тысячи горожан остались без света, отопления и воды. Критические объекты города, включая больницы, были переведены на генераторы.

Для того, чтобы обеспечить население водой, в городе открыли 13 бюветов. Местный водоканал сообщил о частичном возобновлении работы помповых станций благодаря автономным источникам питания. Однако для полноценного обеспечения работы всех объектов водоснабжения нынешней мощности генераторов все равно недостаточно.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Одессе очень тяжелая ситуация после обстрелов. Люди без света и выстраиваются в очереди за водой.