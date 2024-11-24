В Одесі люди застрягли в атракціоні через відключення світла (відео та карта)

Через відключення світла один із атракціонів зупинився і люди не могли зійти з нього

В Одесі через проблеми зі світлом після нещодавньої масованої атаки російської армії зупиняли свою роботу низка об’єктів та закладів. Серед них були і атракціони у місцевому парку імені Тараса Шевченка.

Відео опублікував місцевий Telegram-канал "Одеса Info". На кадрах видно, що один із атракціонів зупинився через відключення світла. Там були люди.

Вниз спуститися вони не змогли і сиділи зі звислими ногами

Парк імені Шевченка розташований поряд з Одеським портом та неподалік пляжу Ланжерон.

Також в мережі з'явились відео зняті з іншого ракурсу.

Нагадаємо, проблеми з електрикою в Одесі почалися після масованої ракетної атаки російських військ минулої неділі, 17 листопада. Тисячі городян залишилися без світла, опалення та води. Критичні об’єкти міста, включаючи лікарні, було переведено на генератори.

Для того, щоб забезпечити населення водою, у місті відкрили 13 бюветів. Місцевий водоканал повідомив про часткове поновлення роботи помпових станцій завдяки автономним джерелам живлення. Однак для повноцінного забезпечення роботи всіх об’єктів водопостачання нинішньої потужності генераторів однаково недостатньо.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, в Одесі дуже тяжка ситуація після обстрілів. Люди без світла і вишиковуються в черзі за водою.