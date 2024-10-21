"Там дети": одессит сливал координаты ВСУ прямо в чат-рулетке (видео)

Мужчина говорит, что ждет прихода россиян

Украинские спецслужбы регулярно выявляют агентов российских спецслужб, корректирующих удары врага по Украине. Однако все равно находятся украинцы, которые сливают россиянам данные о военных объектах.

Так, в сети распространяется видео с чат-рулетки, на котором мужчина сообщает украинскому блогеру Эдгару Миротворцу, который притворяется пророссийским и поощряет людей выражать свои взгляды, координаты неназванного объекта. Отмечается, что это был житель Одессы.

Во время разговора он говорит, что в городе "много русских". Также мужчина заявляет, что ждет их прихода.

"Короче, штаб. А только смотри, днем там дети. Можно в***ть после 12 ночи", — заявил он.

Кроме того, мужчина на видео говорит, что ночью там находятся украинские военные. По его словам, в здании якобы находится штаб.

В ответ на это собеседник называет мужчину "красавчиком". Также он заявляет, что "дети не должны пострадать".

Напомним, россияне возобновили удары по портовой инфраструктуре Украины. 14 октября во время ракетного удара были повреждены суда, в том числе под иностранными флагами. Таким образом Кремль пытается убедить Запад в неспособности Украины поддерживать и защищать зерновой коридор.

Как писал "Телеграф", руководитель Института стратегических черноморских исследований, главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко также считает, что целю ударов РФ по портам является невозможность функционирования украинского морского коридора.