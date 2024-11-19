В Одессе люди перекрыли дорогу из-за отсутствия света (видео)

Люди вышли на улицы города из-за проблем с отсутствием света

В Одессе после массированной атаки 17 ноября остается сложная ситуация с электрообеспечением. В городе действуют экстренные отключения света, многие люди вышли на улицы.

Соответствующие видео появились в одесских Telegram-пабликах. Сообщается, что люди перекрыли дорогу на углу улицы Тополева. Данная улица расположена неподалеку от района Аркадия.

Также, по данным местных Telegram-пабликов, в некоторых домах света не было по 2,5 часа. А кому-то свет давали только на 3 часа.

Тем временем на углу улиц Святослава Рихтера и Михайленко света тоже нет. Об этом сообщает местное издание "Думская". Водителей просят быть очень осторожными на дорогах.

Напомним, в воскресенье, 17 ноября, российские войска нанесли комбинированный удар по территории Украины. Взрывы раздавались в нескольких областях, в том числе Одесской. В результате атаки в нескольких регионах возникли перебои с электроснабжением.

В понедельник, 18 ноября, россияне ударили по Одессе баллистической ракетой. В результате атаки есть разрушения, погибли и пострадали люди.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как будут действовать графики отключений света в Украине 20 ноября.