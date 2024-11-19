Укр

Бронирование от мобилизации с 1 декабря: предприятиям поставили одно условие

Автор
Каролина Терещенко
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Автор
Бронь от призыва
Бронь от призыва. Фото Коллаж "Телеграфа"

Электронный формат должен упростить процесс

Правительство обновило критерии бронирования от мобилизации и получения предприятиями статуса критически важных. С 1 декабря 2024 года процедура бронирования работников для предприятий в Украине будет осуществляться исключительно в электронном формате через портал "Дия".

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров в эфире национального телемарафона. По его словам, новый формат позволяет оперативно предоставлять статус брони и отражать его в системе.

"Теперь с 1 декабря возобновляется сам процесс бронирования через портал "Дия". То есть, не через приложение, а через портал, потому что так удобнее компаниям работать с интерфейсом портала. Бронирование будет работать только в электронном формате", — отмечает министр.

Воспользоваться услугой могут только те компании, которые подтвердят свою критичность по новым правилам после публикации соответствующего постановления.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказывал об обновленных правилах бронирования. По его словам, региональные и отраслевые критерии критичности предприятий теперь будут согласовываться с Минобороны и Минэкономики. Также введен обязательный зарплатный критерий.

"Для частного сектора зарплатный критерий и отсутствие долгов перед бюджетом — теперь обязательные пункты для бронирования работников. В частности, начисленная средняя зарплата в предприятии и у забронированного работника должна быть не менее 2,5 минимальных зарплат. Это позволит уменьшить риск злоупотреблений, когда компании трудоустраивают человека ради "теневой" договоренности о бронировании", — отмечает премьер-министр.

Шмыгаль также подчеркнул, что все бронирования с 1 декабря будут производиться через портал "Дия". Также будет проходить ежемесячный мониторинг соответствия предприятий и организаций всем критериям.

Для компаний, уже имеющих забронированных работников, введен переходный период до 28 февраля 2025 года. До этого времени они должны обновить документы в соответствии с новыми условиями.

Ранее "Телеграф" писал, как получить электронный военный билет в "Резерв+" или "Дия". В нем указана информация о статусе бронирования, а QR-код обеспечивает удобство проверки.

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