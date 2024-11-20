Кого могут забронировать на период мобилизации

Бронировать можно не только работников предприятия

В условиях общей мобилизации в Украине действует возможность бронирования работников, выполняющих важные для государства функции. Это дает им отсрочку от призыва на военную службу.

Перечень должностей, подлежащих бронированию, определен законодательством. Адвокат Игорь Ясько рассказал для Фактов ICTV, кто подлежит бронированию на период мобилизации.

Бронирование работников — механизм, позволяющий временно освободить определенных лиц от мобилизации через их профессиональную деятельность. Отсрочка предоставляется на период выполнения служебных обязанностей, критически важных для функционирования государственных структур, экономики или обеспечения обороноспособности.

Адвокат Игорь Ясько отмечает, что бронированию подлежат люди, которые работают:

в органах государственной власти, местного самоуправления и других государственных органах в должностях, необходимых для функционирования этих органов;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, обеспечивающих выполнение мобилизационных задач (заказов) или связанных с этим;

на предприятиях, в организациях и учреждениях, которые критически важны для обеспечения жизнедеятельности населения в особый период и функционирования экономики;

на предприятиях, в организациях и учреждениях, осуществляющих производство товаров, выполняют работы или оказывают услуги, необходимые для обеспечения потребностей ВСУ и других военных формирований.

Также бронь от мобилизации получают конечные бенефициарные владельцы таких предприятий , которые не являются их работниками.

Напомним, что Правительство обновило критерии бронирования от мобилизации и получения предприятиями статуса критически важных. С 1 декабря 2024 года процедура бронирования работников для предприятий в Украине будет осуществляться исключительно через портал "Дия".

Воспользоваться услугой могут только те компании, которые подтвердят свою критичность по новым правилам после публикации соответствующего постановления.

Ранее "Телеграф" писал, кто может получить отсрочку от мобилизации онлайн. Сервис уже доступен, в частности, людям с инвалидностью.