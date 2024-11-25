Какой вызов стоит перед Европой с приходом Трампа: глава МИД Чехии объяснил

Европа должна убедить команду Трампа

От Дональда Трампа после вступления его в должность президента США можно ожидать одной вещи — жесткости. Чтобы Европе, что-то доказать в таком случае, ей нужно стать такой же жесткой.

Об этом в интервью "Европейской правде" рассказал глава МИД Чехии Ян Липавский. По его словам, Трамп — жесткий человек.

"Мы знаем о Трампе одну вещь — он является жестким человеком. Поэтому, если мы как Европа хотим ему что-то доказать или возможно убедить его, мы тоже должны быть жесткими. Вот Украина — жесткая. Настолько жесткая, что Россия не осилила вас ни за три дня, ни за три месяца и я уверен что и за три года Россия не сможет вас покорить. Одним словом я жду жесткости (от президенства Трампа — Ред.)", — сказал он.

При этом, Липавский призвал не делать поспешных выводов, а дождаться окончательного состава правительства Трампа.

"Уже объявлено много имен, есть слухи и относительно других, но некоторые названные претенденты уже вычеркнуты. Поэтому нам действительно нужно дождаться. Нам нужно будет убедить команду Трампа, что война касается не только России и Украины, что это глобальное дело, которое влияет на продовольственную безопасность, на безопасность в Тихоокеанском регионе. Сейчас солдаты КНДР воюют против Украины. Это очевидно, но мы их должны в этом убедить", — добавил Липавский.

Напомним, ранее мы писали о том, когда Трамп займется Украиной.