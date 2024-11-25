Який виклик стоїть перед Європою із приходом Трампа: глава МЗС Чехії пояснив

Європа має переконати команду Трампа

Від Дональда Трампа після вступу його на посаду президента США очікується одна річ — жорсткість. Щоб Європі щось довести в такому випадку, їй потрібно стати такою ж жорсткою.

Про це в інтерв’ю "Європейській правді" розповів голова МЗС Чехії Ян Ліпавський. За його словами, Трамп – жорстка людина.

"Ми знаємо про Трампа одну річ — він є жорсткою людиною. Тому, якщо ми як Європа хочемо йому щось довести чи можливо переконати його, ми теж маємо бути жорсткими. От Україна — жорстка. Настільки жорстка, що Росія не подужала вас ні за три дні, ні за три місяці і я впевнений, що і за три роки Росія не зможе вас підкорити. Одним словом я жду жесткости (от президенства Трампа — Ред.)", — сказав він.

При цьому Ліпавський закликав не робити поспішних висновків, а дочекатися остаточного складу уряду Трампа.

"Вже оголошено багато імен, є чутки і щодо інших, але деякі названі претенденти вже викреслені. Тому нам справді треба дочекатися. Нам потрібно буде переконати команду Трампа, що війна стосується не лише Росії та України, що це глобальна справа, яка впливає на продовольчу безпеку, на безпеку в Тихоокеанському регіоні. Зараз солдати КНДР воюють проти України. Це очевидно, але ми їх маємо в цьому переконати", — додав Липавський.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, коли Трамп займеться Україною.