Новая война и уничтожение авторитета: к чему могут привести попытки Трампа быстро завершить войну в Украине

Любое соглашение, предусматривающее территориальные уступки со стороны Украины, априори будет являться огромной ошибкой

Планы новоизбранного президента США Дональда Трампа достичь скорого соглашения с Россией для завершения войны в Украине могут иметь плохие последствия как для Киева, так и для США с Европой. Украина может понести серьезные территориальные потери, США – окончательно потерять авторитет, а диктаторские режимы во всем мире ощутят слабость демократии и начнут агрессию.

Об этом пишет издание The Washington Post. В материале отмечается, что с начала осени 2024 года война в Украине стала значительно горячее, поскольку Кремль активизировал наступательные операции и привлек к войне солдат северокорейского режима.

Украина ответила на это ударами западного дальнобойного оружия по мишеням в России, поскольку США наконец-то сняли ограничения на эти атаки. Однако Трамп, обещавший "скоро завершить конфликт", действительно может положить конец войне – но если он попытается договариваться с Россией, это может ему очень дорого стоить.

Трамписты не исключают создания в Украине так называемой "демилитаризованной зоны". Но это фактически легитимирует оккупацию российским режимом части украинской территории. Также именно надежда на такой вариант, похоже, мотивирует Кремль к захвату новых территорий Украины до 20 января 2025 года, когда Трамп вступит в должность.

Эксперты уже предупредили, что любое соглашение, предусматривающее территориальные уступки со стороны Украины, априори будет являться огромной ошибкой. Такое соглашение не только даст России "зеленый свет" на дальнейшую агрессию, но и уничтожит авторитет США и западных стран. Отказ от поддержки Украины будет стоить Западу войн с другими авторитарными режимами в ближайшее время, которые начнут действовать более агрессивно.

США покажут слабость, отступив от поддержки Украины. Соглашение даст ощущение победы главе России, Владимиру Путину и поощрит его к войне с НАТО, или попыткам захватить остатки Украины. Поэтому позиция Трампа относительно быстрого мира может обернуться серьезными политическими и геополитическими последствиями.

Напомним, бывший посол США в Украине (2003-2006) и директор Евразийского центра Atlantic Council Джон Хербст заявил о том, что Дональд Трамп однозначно имеет определенные "рычаги, чтобы повлиять на Путина". Вопрос только в том, готов ли их действительно использовать.

Хербст отметил, что Путин добровольно не согласится покинуть территорию Украины, а Трампу "придется сделать очень большую работу", чтобы убедить его в обратном.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Путин может предложить Трампу поделить Украину на три части.