Трамп может начать переговоры по Украине на условиях Путина, но от РФ нужен один шаг - СМИ

Вокруг Дональда Трампа есть люди, которые дают ему советы по внешней политике

Новоизбранный президент США Дональд Трамп может начать переговоры с Россией по окончанию войны в Украине на условиях Владимира Путина, но при этом он может потребовать у Кремля выполнить одно условие.

Об этом сообщает The Guardian. По данным британской газеты, это может произойти только в одном случае — если Россия откажется от своих контактов с Китаем. Издание отмечает, что в окружении Трампа есть люди, которые дают ему советы по внешнеполитическим вопросам и откровенно поддерживают вышеуказанную идею.

Между тем в Москве пока что не торопятся идти ни на какие переговоры ни с Западом, ни с Украиной, отмечают журналисты.

Напомним, бывший посол США в Украине (2003–2006) и директор Евразийского центра Atlantic Council Джон Хербст заявил о том, что Дональд Трамп однозначно имеет определенные "рычаги, чтобы повлиять на Путина". Вопрос лишь в том, готов ли он их действительно использовать.

Хербст отметил, что Путин добровольно не согласится покинуть территорию Украины, а Трампу "придется сделать очень большую работу", чтобы убедить его в обратном.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Путин может предложить Трампу поделить Украину на три части.