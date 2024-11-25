Что в Плане победы Зеленского не нравится США: главные пункты

Планировалось, что в Республиканской партии США после прихода Трампа к власти, поддержат идеи Зеленского

План победы Украины, который представил президент Владимир Зеленский еще в октябре, содержит в себе отдельные планы. Они были выписаны в расчете на понимание со стороны Республиканской партии США.

Об этом идет речь в материале "РБК-Украина". В частности, там говорится о разработке полезных ископаемых на территории Украины. Особенно это касается месторождений лития — этот металл крайне необходим в эпоху развития электроники и популярности электромобилей.

Украина хочет получить от новой администрации США военно-политические и экономические гарантии. Иными словами, если иностранные бизнес-компании начнут разработку этих месторождений и окажутся перед угрозой нового российского вторжения, то они будут обращаться к властям своих же стран с призывом защитить активы этих компаний.

В то же время в Республиканской партии смотрят на текущие события более прагматично. По данным издания, там не предполагают возврата границ 1991 года, включая Крым и Донбасс. Иными словами, если в Житомирской области есть литий, его надо защищать. А уголь с Донбасса Штатам не нужен — у них есть свой.

Кроме того аргументы про "нашу землю" и "наших людей", которых надо вернуть, республиканцы не воспринимают. В публикации отмечается: если Украина, по мнению некоторых республиканцев, "потеряла" Донбасс 10 лет назад, то там уже якобы "живут не украинцы". Под словом "потеряла" имеется ввиду российская оккупация части территорий Донецкой и Луганской областей, начиная с 2014 года.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Зеленский откровенно высказался по поводу окончания войны и вступления в Украины НАТО.