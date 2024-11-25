Відключень стане більше. Як вимикатимуть світло 26 листопада

Громадян просять не включати відразу кілька потужних приладів одночасно

У вівторок, 26 листопада, в Україні знову заплановані погодинні відключення світла. Вони будуть діяти 10 годин.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго". Зокрема, з 7:00 до 10:00 запланована одна черга відключень, а з 14:00 до 21:00 також буде одна черга відключень.

У компанії наголосили, що аварійно-відновлювальні роботи тривають. Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.

Водночас в "Укренерго" наголосили, що час застосування та обсяг обмежень можуть змінитись протягом доби. Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатись на сайті та офіційних сторінках вашого обленерго.

Українців закликали ощадливо споживати електроенергію. Громадянам радять не вмикати кілька потужних приладів одночасно, коли світло з'являється за графіком.

Своєю чергою компанія ДТЕК оприлюднила графіки відключень по регіонах. Зокрема у Києві, на Київщині, Дніпропетровщині та Одещині.

Нагадаємо, енергетичний експерт, голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв вважає, що в Україні вже до кінця цього тижня можуть скасувати графіки відключення електроенергії. Але це можливо лише за умови, якщо не буде масштабних обстрілів.