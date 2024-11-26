В Одессе продают "убитую" квартиру подальше от центра и моря за безумные деньги

Квартира находится возле парка Максима Горского в Малиновском районе

В одном из районов Одессы продают квартиру без должного ремонта за большие деньги. Расстояние от моря и центра большое.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Там опубликовали видео с тем, как выглядит жилье.

Автор видео и сама заявила, что такие дома еще существуют. В квартире нет ремонта, а также посреди комнаты разбросаны вещи в большом количестве.

"Не теряйте сознание. Такие квартиры еще существуют", — говорит она.

По ее словам, квартира стоит свыше 30 тыс. дол.

Автор видео отметила, что квартира находится возле парка Максима Горского в Малиновском районе. "Телеграф" посчитал и узнал, сколько минут от моря и центра Одессы.

Если учесть расстояние от пляжа Чайки до дома, то это около 6 км. Если идти пешком тратится около одного часа.

До центра Одессы около 10 км. Если идти пешком, то это займет около полутора часов.

Ранее "Телеграф" писал, что в центре Львова продают "убитую" квартиру, но за 20 тыс. долларов.