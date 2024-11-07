Цены устремились в космос: за сколько реально снять квартиру в Киеве

Съемное жилье в столице стоит приличных денег

Аренда квартир в Киеве выросла в среднем не менее чем на 25-30% по сравнению с весенними ценами. В некоторых районах столицы съемное жилье подорожало сразу на несколько тысяч гривен, а самые дешевые варианты мгновенно исчезают с сайтов по поиску жилья.

Эксперты отмечают, что наиболее значительный рост цен фиксируется на аренду двухкомнатных квартир. О состоянии рынка недвижимости в Киеве подробнее рассказали на официальном сайте ЛУН.

Подорожание недвижимости в условиях войны – феномен, имеющий несколько причин. Так, большие возможности для самореализации и относительная безопасность Киева привлекают украинцев из более неспокойных областей и это удорожает аренду.

Кроме этого сказывается на ценах и прекращение/задержка строительства новых домов.

В целом, цена на аренду квартиры в столице зависит от района, наличия ремонта, этажа, экологической обстановки, инфраструктуры, состояния самого дома и уровня его комфорта.

Так, средняя стоимость аренды 1‑комнатной квартиры в столице составляет 17 тысяч гривен. За последние полгода цена на аренду однушки в столице возросла на 21%.

Стоимость аренды 1-комнатной квартиры

Дороже всего арендовать 1-комнатную квартиру, которая располагается в Печерском (33 200 гривен), Шевченковском (24 000 гривен) и Голосеевском (20 800 гривен) районах Киева.

Самые же доступные для аренды однокомнатные квартиры можно найти в Днепровском (14 500 гривен), Святошинском (14 000 гривен) и Деснянском (10 000 гривен) районах столицы.

Стоимость аренды 1-комнатной квартиры в Киеве по районам

Стоимость аренды 2-комнатной квартиры в Киеве в ноябре 2024 года составляет в среднем 25 тысячи гривен в месяц. За последние полгода цена на аренду двушки в столице возросла на 25%.

Стоимость аренды 2-комнатной квартиры

Дороже всего арендовать 2-комнатную квартиру в Печерском (45 700 гривен), Шевченковском (33 200 гривен), Голосеевском (27 500 гривен) и Соломенском (22 000 гривен) районах Киева.

Средние цены на 2‑комнатное жилье наблюдаются в Оболонском (21 000 гривен) и Дарницком (19 000 гривен) районах столицы.

Самые доступные для аренды двушки представлены в Днепровском (16 000 гривен), Святошинском (15 000 гривен) и Деснянском (12 000 гривен) районах.

Стоимость аренды 2-комнатной квартиры в Киеве по районам

Выросли цены и на аренду трехкомнатной квартиры — их стоимость составляет примерно 41-42 тысячи гривен в месяц. За последние полгода цена на аренду трехкомнатной квартиры в столице возросла на 16%.

Самое дорогое трехкомнатное жилье сдается в Печерском (70 600 гривен), Шевченковском (49 800 гривен) и Голосеевском (41 500 гривен) районах Киева.

Самые же доступные варианты можно найти в Днепровском (25 000 гривен), Дарницком (22 000 гривен) и Святошинском (19 500 гривен), а также в Деснянском (14 000 гривен) районах.

Стоимость аренды 3-комнатной квартиры в Киеве по районам

Согласно информации с сайта ЛУН в ноябре значительно возрос спрос на квартиры. В среднем, квартиру арендуют за пять дней с момента публикации объявления.

Однако самые доступные варианты, по словам специалистов, не задерживаются на профильных ресурсах и нескольких часов.

Напомним, в Киеве сдают в аренду Vip-коттедж с обсерваторией, концертным залом и бильярдом. Дом построен в классическом стиле из красного кирпича и имеет площадь 913 метров квадратных.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что под Киевом сдают в аренду стеклянный дом в стиле "Сумерек". В доме есть капсульное бомбоубежище и огромная смотровая площадка с видом на Киевское море.