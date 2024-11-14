Без окон, но с "продвинутой" грубкой: в центре Львова продают "убитую" квартиру, но за 20 тыс. долларов (фото)

Во Львове продается очень маленькая квартира, но и по очень низкой цене. За 20 тысяч долларов предлагается купить жилье в центре города.

Объявление размещено на одном из популярных онлайн-платформ для продаж. Указывается, что квартира расположена на первом этаже так называемого "царского" дома – так называют жилье, построенное до 1917 года. Всего в доме из кирпича четыре этажа.

"Маленькая квартира в центре города. Можно использовать как под жилье, так и под бизнес. Сделан косметический ремонт", — так описал квартиру продавец.

Он указал, что общая площадь квартиры – 12.60 квадратных метров, площадь кухни – 3 "квадрата". Санузел — смежный, а отопление, как указал продавец, — индивидуальное газовое. Окон не видно ни на одном из фото.

Однако на прилагающихся фото можно увидеть и так называемую "грубку" — печку на дровах или угле, которая обычно используется для отопления. На ней есть плита для приготовления пищи.

Судя по фото, это "квартира-студия", то есть комната и кухня в ней не разделены, это одно помещение. В санузле есть унитаз и душевая кабина.

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