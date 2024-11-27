Украинцы все больше хотят жить в одной из европейских стран: впечатляющие данные

ФРГ остается лидером по количеству размещенных беженцев из Украины

Большинство украинских беженцев в Германии передумали возвращаться на родину и решили обустраиваться в ФРГ. За год процент тех, кто хотел вернуться в Украину, уменьшился.

Об этом заявил президент Государственного ведомства по делам беженцев Марк Зайберт агентству dpa, пишет Bild. По его словам, в центре экстренной помощи в Берлине, где живут тысячи украинских беженцев, регулярно проводятся опросы.

"Полтора года назад большинство говорили, что хотят вернуться в Украину. Сейчас большинство — 65% — говорят: "Мы остаемся здесь. Мы обустраиваемся", — рассказал Зайберт.

Пока Германия остается лидером по количеству размещенных беженцев из Украины — более 1,1 млн человек.

Германия продлила срок пребывания беженцев из Украины до марта 2025 года. Однако правила въезда в страну и размер выплат несколько изменились.

С октября 2024 года регистрация авто для беженцев – обязательна. В частности, на машины, которые имеют украинские номера и находятся в Германии более 12 месяцев. На автомобили, которые находятся в стране меньше года, это правило не действует.

Кроме того, у украинских беженцев в Германии особый правовой статус. Согласно директиве Евросоюза, временная защита украинцам в Германии предоставляется автоматически.

Также с конца сентября 2024 года украинцы, прибывающие в Норвегию из шести регионов Украины, которые считаются безопасными, подпадают под так называемые "стандартные правила предоставления убежища". Что изменилось для людей – читайте в материале "Телеграфа" по ссылке.