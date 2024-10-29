Демограф рассказал, когда можно будет провести перепись населения

Этот процесс сложнее выборов

Перепись населения в Украине не только невозможно сделать во время войны, так как идут активные процессы миграции, но даже после ее завершения. Надо будет подождать год-два.

Как пояснил доктор экономических наук, заместитель директора Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Александр Гладун в интервью "РБК-Украина", во время войны перепись нецелесообразна, да и организовать ее невозможно. Наиболее проблематично это в городах, где частые и длительные воздушные тревоги – Сумы, Харьков, Одесса, Николаев, Херсон. Там просто физически невозможно провести перепись, это небезопасно, отметил ученый.

"Во-вторых, с точки зрения методологии, после окончания войны нужно будет подождать год или два, когда стабилизируются миграционные процессы. За более года будет более или менее четко видно, сколько людей вернется из-за границы. Тогда мы сможем сказать, сколько наших вынужденных мигрантов включать в численность населения в Украине. Есть даже методологические указания ООН – перепись населения должна проводиться в период наименьшей миграционной активности. Поэтому нужно будет подождать", — сказал Александр Гладун.

По словам демографа, перепись населения – это самая сложная в организационном плане процедура из всех, вообще проводимых в масштабах государства. Он добавил, что провести ее сложнее, чем выборы. Только подготовка к переписи населения может занять до двух лет.

"Во время выборов люди приходят на участок сами. А здесь нужно физически к ним прийти и к каждому буквально достучаться. Причем кто-то не хочет открывать дверь, кого нет дома. Но нужно охватить всю страну. На выборы приходят в возрасте от 18 и старше. При переписи надо учесть всех – от новорожденных до пожилых людей", — пояснил ученый.

При этом, по мнению демографа, провести перепись в "Дії" или каком-либо другом цифровом формате не получится. В этом случае невозможно получить достоверные данные.

"Я считаю, что это нереально и нецелесообразно, потому что у нас будут искаженные данные. Многие не знают, но перепись населения – это не только численность и размещение населения по территории страны. Это также состав домохозяйства, этнические признаки, язык, занятость, миграционная активность", — объяснил свое мнение Гладун.

По его словам, в ООН этот процесс называется также переписью жилищных условий. В ходе переписи собирают сведения о состоянии жилья.

"Перепись – это фотография состояния общества. А если говорить просто о численности и составе населения, то "Дія" не полная. Демографический реестр населения тоже заполнен процентов на 60. И как мы узнаем другие свойства? Например, состав семьи нельзя определить ни по реестрам, ни по "Дії". Да, это может быть инструментом, но вспомогательным. Как мы узнаем, на каком языке говорит человек, у которого нет "Дії", к какой национальности себя относит?", — задает риторические вопросы Александр Гладун

Напомним, ранее он рассказал "Телеграфу", улучшат ли мигранты жизнь в Украине. Он объяснил, чем грозит их наплыв.