С октября украинские беженцы в Польше смогут получить новые выплаты: прием заявок стартовал

Государство готово поддерживать родителей с детьми

С 1 октября в Польше стартовал прием заявок на получение денежных средств в рамках государственной программы "Aktywny rodzic". Украинцы, которые проживают на территории страны с детьми также имеют право на один из видов этого пособия.

Однако для получения средств необходимо выполнить несколько требований. Соответствующая информация размещена на портале in Poland.

Родители детей в возрасте от 12 до 35 месяцев могут рассчитывать на помощь от государства по программе "Aktywny rodzic". Всего в рамках инициативы предусмотрено три вида финансовой помощи:

"aktywni rodzice w pracy" (активные родители на работе)

"aktywnie w domu" (активный родитель работающий дома)

"aktywnie w żłobku" (активный в детском садике).

Украинцы, прибывшие в Польшу после начала войны в Украине, будут иметь право именно на получение денежных средств в рамках программы "Аktywnie w żłobku".

Деньги по этой инициативе будут начисляться для оплаты услуг по уходу за ребенком до достижения им 3 лет. Средства выделяются на оплату яслей, детских клубов, развивающих центров, дневной няни и так далее.

Кто из украинцев может рассчитывать на выплаты

Родители могут рассчитывать на 1500 злотых в месяц (около 15 тысяч гривен) на одного ребенка. Дети с инвалидностью получают от государства 1900 злотых в месяц.

Граждане Украины, которые прибыли в Польшу после 24 февраля 2022 года, могут подать заявку на получения этого вида помощи при условии выполнения определенных требований:

заявитель и ребенок должны иметь статус UKR

заявитель и ребенок должны непрерывно находиться на территории Польши в течение 365 дней на момент подачи заявления.

Помощь "Аktywnie w żłobku" будет назначаться независимо от помощи "800+".

Как подать заявку

Подать заявку на получение денежной помощи можна любым удобным способом исключительно онлайн:

платформа PUE ZUS

приложение mZUS

электронный банкинг

портал Emp@tia.

Родители могут получать ежемесячно только один вид помощи на каждого ребенка.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что с начала сентября украинские дети, которые получили временную защиту в Польше, будут обязаны посещать местные школы. За нарушение закона об обязательном обучении беженцев планируют лишать денежных выплат.