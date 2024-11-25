В Украине для военных могут существенно снизить предельный возраст: кого это коснется

Речь пойдет о лицах рядового, сержантского и старшинского состава, младшего и старшего офицерского состава

В Украине планируется снизить предельный возраст военной службы до 55 лет. Но положения о предельном возрасте пребывания на военной службе не применяются к гражданам, которые изъявили желание проходить военную службу.

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект Закона № 12222 об уменьшении предельного возраста пребывания на военной службе и военнообязанных в запасе, а также сохранение доступа к военной службе граждан, которые изъявили желание проходить службу после достижения предельного возраста пребывания на военной службе.

В частности, изменениями к п. 7 ч. 1 ст. 22 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" предлагается уточнить предельный возраст пребывания на военной службе:

– для военнослужащих, проходящих военную службу во время особого периода, среди лиц рядового, сержантского и старшинского состава, младшего и старшего офицерского состава – до 55 лет.

При этом во время действия особого периода положения предельного возраста пребывания на военной службе не применяются к гражданам, которые изъявили желание проходить военную службу и отвечают установленным в законе критериям до прохождения такой службы.

Ранее Телеграф писал, что будет, если не явиться по повестке в ТЦК.