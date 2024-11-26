Почему власти отказались от экономического бронирования и нужно ли оно вообще: эксперт объяснил

Это не популярное решение, но оно необходимо

Вопрос экономического бронирования, который должен был осуществляться по принципу "работай или воюй", похоже, снимается с повестки дня. После всестороннего обсуждения этой инициативы парламентарии решили полностью отказаться от нее. Вероятно, из-за опасений раскола в обществе и возможных коррупционных рисков.

Впрочем, четкие причины такого решения пока отсутствуют, однако эксперты продолжают подчеркивать важность этого механизма для украинской экономики. Экономист, главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Иван Ус прокомментировал в эфире "Телеграфа" необходимость экономического бронирования.

"Мы должны понимать, что это не популярное решение, но оно необходимо и его не следует откладывать", — считает эксперт. По его словам, экономическое бронирование поможет бизнесу работать прозрачно и платить налоги.

"Если вы демонстрируете свои доходы, если платите налоги открыто и уровень ваших доходов превышает установленный предел — вас не призовут в армию", — объясняет Иван Ус.

Такая система поможет компаниям сохранить важных работников. А государство получит больше денег от налогов, которые платят люди с высокими зарплатами.

"Когда мы получаем деньги от партнеров — должны выполнять их условия. А когда используем собственные деньги — сами решаем, как их тратить", — объясняет эксперт.

Внедрение экономического бронирования могло бы продемонстрировать международным партнерам способность Украины генерировать собственные ресурсы. Это важный сигнал для доноров, постоянно спрашивающих о способности страны создавать внутренние источники финансирования.

Собственные деньги в бюджете сделают позицию Украины более сильной в переговорах с международными партнерами. Помощь других стран важна, но она должна дополнять украинские ресурсы, а не быть главным источником финансирования.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что экономическое бронирование заработает еще в этом году. Но не следует рассматривать эту систему как возможность "откупиться" от военной службы.