Среди ваших предков были иностранцы: какие украинские фамилии указывают на это

Не всегда такие фамилии указывают на реальное иностранное происхождение

История украинских фамилий тесно связана с казацкими временами, когда Сечь принимала в свои ряды представителей разных народов. Украинские земли издавна были перекрестком культур и народов, где каждый мог найти свой новый дом.

Многие иностранцы, попадавшие на Сечь, получали характерные прозвища по месту своего происхождения. "Телеграф" узнал, какие современные украинские фамилии могут рассказать о происхождении наших предков.

Выходцы из Московии на украинских землях получали фамилии Москаль, Москаленко, Москалец, Москалюк, Донец. Белорусские переселенцы часто становились Литвинами, Литвиненками, Быховцами, Кричевцами, Мозырянинами, Пинчуками, Туровцами, Турчинами или Турчинцами – по названиям городов, откуда они пришли.

Польские корни можно проследить в фамилиях Ляховчин, Лях, Полулях, Ляшко, Ляшенко, Ляшек, Лящук, Адамович, Казимиренко и Мазуренко. Балтийские народы оставили свой след в фамилиях Мерецкий, Вильно и Лотыш.

Румынское и молдавское происхождение выдают фамилии Волошин, Мультяненко, Басарабей, Мирча, Пинтя, Радул и Мунтян. Южнославянские народы подарили украинцам фамилии Воксич, Милкович, Болгариненко, Думич, Сербин, Капнич и Иртач.

Представители других европейских народов тоже оставили заметный отпечаток в украинской антропонимике. Венгров можно узнать по фамилиям Венгерский, Ференценко, Угрин и Угринович, чехов – за Чеховичем, Цируликом и Жишкой, немцев – по фамилиям Немец, Острогман и Цимерман. Шведское происхождение свидетельствует фамилию Швед. Еврейские корни прослеживаются в фамилиях Перехрист, Лейба, Коган, Жидовкин, Зраитель и Иуда.

Восточные народы также внесли вклад в разнообразие украинских фамилий. Татарское, турецкое или ногайское происхождение можно проследить в фамилиях Басман, Котлубай, Татарчин, Потурнак и Ногаец. Армянские корни высказывают фамилию Арменко, а грузинские – Ормененко, Маджар, Груксин, Иберец и Обиз. Представители ромов получали фамилии Цыган, Цыганчук и Цыганенко. Отдельный след оставили чемерисы, марийцы и черкесы в фамилиях Чемерис, Черкес и Олиферович.

Следует заметить, что не всегда такие фамилии указывают на реальное иностранное происхождение. Иногда их предоставляли людям, которые просто путешествовали по определенным землям или имели какие-то связи с представителями других народов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как советские власти "перекраивали" украинские фамилии. Политика принудительной русификации продолжалась столетиями.