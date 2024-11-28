Что будет, если отказаться от повестки

Если мужчина не берет повестку, представители ТЦК должны составить акт

Во время мобилизации военнообязанных граждан могут оповещать где угодно. Если отказаться от повестки, это считается административным нарушением.

Юристы адвокатской компании "INSEININ" объяснили, какая ответственность и последствия за отказ. Регулирует порядок вручения повестки Постановлением Кабинета Министров №560.

Согласно действующему законодательству, вручение повестки военнообязанному подтверждается не только его личной подписью. Также учитываются видеозаписи, фиксирующие отказ от получения повестки или избегание контакта с уполномоченным лицом.

Таким образом, с 18 мая юридически избежать вручения повестки стало невозможным. Отказ, зафиксированный на видео, автоматически служит основанием административной ответственности, рассказывают юристы.

Если военнообязанный отказывается принимать повестку, составляется соответствующий акт, который подписывается двумя членами группы оповещения. Акт регистрируется в территориальном центре комплектования (ТЦК) и становится основой привлечения лица к ответственности. В случае отказа полицейские, участвующие в группе оповещения, могут задержать гражданина для доставки в ближайший ТЦК .

Задержание разрешается на основании статей 261 и 262 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

"Задержание и доставка занимает до 3-х часов в ближайшее отделение районного ТЦК. В случае сопротивления правонарушителю могут быть применены специальные меры в виде надевания наручников и принудительного задержания", — отмечают специалисты права.

Юристы напомнили, что представители ТЦК могут только проверять документы и инициировать административную процедуру. А задержать могут только сотрудники полиции.

Ответственность за отказ от повестки

Правоведы объясняют, если нарушителя доставляют в районный ТЦК и СП, его могут привлечь к административной ответственности по статье 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях за нарушение правил воинского учета. Соответствующее решение принимает ТЦК и СП путём выдачи постановления о наложении административного взыскания.

За отказ от повестки предусмотрен штраф в размере от 17 до 25,5 тысячи гривен.

Дополнительно нарушитель может получить новую повестку для уточнения данных или прохождения военно-врачебной комиссии. Если у него есть право на отсрочку, это необходимо подтвердить соответствующими документами.

Ранее "Телеграф" писал, кого точно не мобилизуют в декабре. Некоторые мужчины могут получить отсрочку по семейным обстоятельствам.