Причины вызова в ТЦК и последствия неявки: что нужно знать

Есть несколько уважительных причин, по которым мужчина может не явиться в военкомат

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. В этот период граждан могут вызвать в территориальные центры комплектования и социальную поддержку по разным причинам.

В Черниговском областном ТЦК рассказали, почему и где могут вручать повестки военнообязанным. Граждан вызывают в ТЦК для:

постановки на воинский учет;

прохождение медицинской комиссии для определения пригодности к военной службе;

уточнение персональных данных;

призыва на военную службу по мобилизации.

Где могут вручить повестку

По постановлению Кабинета Министров №560 повестка может быть вручена в любом месте. Ее могут выдать по месту жительства, на работе или учебе, в общественных местах, на блокпостах, а также на государственной границе.

Также повестки присылают по почте на основании данных из Единого государственного реестра военнообязанных. Они подписываются электронной подписью начальника ТЦК, а затем доставляются через "Укрпочту".

"Получить повестку по почте может любой военнообязанный, состоящий на воинском учете", — отмечают в центре комплектования.

Уважительные причины для неявки

Закон предусматривает возможность для граждан не явиться в ТЦК по уважительным причинам, среди которых:

стихийное бедствие или боевые действия на территории жительства;

тяжелая болезнь или смерть близкого родственника;

другие обстоятельства, исключившие своевременную явку.

Такие причины должны быть подтверждены документально. Гражданин должен уведомить ТЦК о неявке по этим основаниям в течение трех дней.

Ответственность за неявку

Неявка без уважительной причины в ТЦК влечет штраф от 17 до 25,5 тысячи гривен. Если гражданин продолжает уклоняться от мобилизации, ему грозит уголовная ответственность по статье 336 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей лишение свободы от 3 до 5 лет, отмечают в ТЦК.

Ранее "Телеграф" писал, будет ли штраф, если не сообщил ТЦК об изменении места жительства. За неявку в военкомат по повестке предусмотрена административная ответственность.