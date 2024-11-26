Причины вызова в ТЦК и последствия неявки: что нужно знать
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Есть несколько уважительных причин, по которым мужчина может не явиться в военкомат
В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. В этот период граждан могут вызвать в территориальные центры комплектования и социальную поддержку по разным причинам.
В Черниговском областном ТЦК рассказали, почему и где могут вручать повестки военнообязанным. Граждан вызывают в ТЦК для:
- постановки на воинский учет;
- прохождение медицинской комиссии для определения пригодности к военной службе;
- уточнение персональных данных;
- призыва на военную службу по мобилизации.
Где могут вручить повестку
По постановлению Кабинета Министров №560 повестка может быть вручена в любом месте. Ее могут выдать по месту жительства, на работе или учебе, в общественных местах, на блокпостах, а также на государственной границе.
Также повестки присылают по почте на основании данных из Единого государственного реестра военнообязанных. Они подписываются электронной подписью начальника ТЦК, а затем доставляются через "Укрпочту".
"Получить повестку по почте может любой военнообязанный, состоящий на воинском учете", — отмечают в центре комплектования.
Уважительные причины для неявки
Закон предусматривает возможность для граждан не явиться в ТЦК по уважительным причинам, среди которых:
- стихийное бедствие или боевые действия на территории жительства;
- тяжелая болезнь или смерть близкого родственника;
- другие обстоятельства, исключившие своевременную явку.
Такие причины должны быть подтверждены документально. Гражданин должен уведомить ТЦК о неявке по этим основаниям в течение трех дней.
Ответственность за неявку
Неявка без уважительной причины в ТЦК влечет штраф от 17 до 25,5 тысячи гривен. Если гражданин продолжает уклоняться от мобилизации, ему грозит уголовная ответственность по статье 336 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей лишение свободы от 3 до 5 лет, отмечают в ТЦК.
Ранее "Телеграф" писал, будет ли штраф, если не сообщил ТЦК об изменении места жительства. За неявку в военкомат по повестке предусмотрена административная ответственность.