Что делать, если вы в розыске ТЦК

Юрист рассказала, куда обращаться в такой ситуации

Военнообязанные граждане должны стоять на учете и являться в ТЦК по повестке. За невыполнение этих требований гражданина могут объявить в розыск.

Однако существуют случаи, когда мужчина не получал повесток, но появился статус "в розыске". Что делать в таком случае, рассказала адвокат Тамила Алексик в интервью ТСН.

По ее словам, если вы "уклонялись от мобилизации", можно обратиться к следователю, инициировавшему розыск, с ходатайством об отмене постановления и прекращении статуса. Однако есть определенные риски, ведь такая явка предполагает и личное вручение подозрения и даже применение меры пресечения.

"Поэтому я рекомендую официально истребовать постановление об объявлении в розыск и отменить его в судебном порядке. То есть предоставить в суд жалобу на постановление об объявлении в розыск и необходимые подтверждающие документы, что лицо не получало повесток, не скрывалось, а находилось на стационарном лечении или же было в командировке, то есть имело уважительную причину неявки. Если суд будет считать, что этих документов достаточно — он отменит это постановление", — отмечает адвокат.

Алексик объясняет, что при обновлении данных в "Резерв+" пользователи могут получить уведомление о том, что они находятся в розыске. В таком случае необходимо истребовать постановление об объявлении в розыск и обжаловать его в суде.

По словам юриста, обращение в ТЦК и СП для выяснения обстоятельств вряд ли будет результативным, поскольку розыск инициируется не ТЦК, а следователем полиции.

"Если у "Резерв+" нет информации о том, кто именно объявил человека в розыск и на каком основании, то тогда нужно истребовать постановление и обжаловать его в судебном порядке. Тем более если человек не получал повесток и не скрывался. Ведь постановление по надуманным основаниям нарушает права человека", — добавляет адвокат.

Напоминаем, что при отсутствии уважительных причин за неявку в ТЦК грозит административная ответственность. Нарушение карается штрафом от 17 до 25,5 тысячи гривен. Заплатить штраф нужно в течение 15 дней. В случае неоплаты его сумма удваивается, а исполнение постановления может производиться принудительно Государственной исполнительной службой Украины.

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