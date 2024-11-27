Ракеты и беспилотники одновременно: в оккупированном Крыму очень громко (фото)

Сигнал воздушной тревоги раздается отовсюду

Утро среды, 27 ноября, во временно оккупированном россиянами Крыме началось с ряда громких взрывов. По предварительной информации, речь идет о комбинированном ударе ракетами и несколькими десятками беспилотников.

Об этом сообщают разные местные паблики. Пишут и о том, что в Крыму работает российская ПВО.

"С аэродрома Бельбек и из района Инкермана стреляет росПВО, сообщают подписчики. Сбиты ли цели, неизвестно", — пишут в каналах.

На аэродроме "Саки" в Новофедоровке также слышна работа росПВО. Сообщают о четырех взрывах.

Так называемый "губернатор" временно оккупированного РФ Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале сообщил о том, что по предварительной информации, "уже сбиты две воздушные цели над акваторией в районе Северной стороны".

Через несколько минут после этого сообщения, Развожаев написал об отбое воздушной тревоги и это несмотря на десятки БПЛА, которые двигаются в сторону Крыма.

Местных, пришедших в школу искусств, чтобы спуститься в укрытие, в него не пустили.

"В укрытие не пустили, сказали закрыто. На вопрос "почему?", затруднились ответить", — говорится в сообщении.

В то же время, несмотря на сообщение так называемого губернатора об отбое воздушной тревоги, в Севастополе и окрестностях продолжают слышаться взрывы.

При этом, как сообщают местные Telegram-каналы, их подписчики, слышащие звуки взрывов, не могут определить, это успешная работа ПВО или прилеты по объектам.

В то же время сообщается о том, что громче всего сейчас в районе аэропорта "Бельбек". "Похоже, главный удар направлен именно туда", — пишут в паблике.

О подробных последствиях атаки в Крым пока не известно, однако, по информации Развожаева, зафиксировано падение обломков в районе Орловки рядом с Качинским шоссе.

В то же время, как сообщает паблик "Крымский ветер", на территории Черноморского ВМУ им. Нахимова видно большое задымление после взрывов.

Около 9:30 в Севастополе был слышен мощный взрыв, отнюдь не похожий на успешную работу российской ПВО. Как сообщают подписчики местных пабликов, речь идет о прилете.

"Перед этим взрывом не было слышно пусков ракет, сообщают подписчики. Однозначно прилет", — говорится в сообщении канала "Крымский ветер".

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что на захваченных Россией территориях Запорожья и Херсона нет света и воды. оккупанты называют причиной повреждения линии электропередачи.