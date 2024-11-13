В оккупированном Крыму мост обрушился вместе с автомобилями: детали инцидента (фото, видео)

Говорят, будто мост не выдержал вес грузовика

В Джанкойском районе временно оккупированного Крыма обрушился автомобильный мост через железнодорожные пути. Событие произошло в среду, 13 ноября, вечером. Во время инцидента на мосту находились грузовой и легковой автомобили, оба оказались в ловушке после разрушения сооружения.

Происшествие произошло на автодороге между селами Смарагдовое и Масловое. Об этом сообщают российские СМИ.

Относительно причины обрушения — представители оккупационных властей говорят, что якобы конструкция не выдержала вес грузового транспорта. Известно о двух пострадавших, которых местные МЧСники деблокировали с поврежденных автомобилей.

Оккупационные власти организовали объездной маршрут через населенные пункты. По информации так называемого "Крымавтодора", движение осуществляется по маршруту Маслово – Завет-Ленинский – Ермаково.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Крымский мост уже рассыпается. Спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук предположил, что причиной может служить перегрузка сооружения. В то же время о том, что Крымский мост нуждается в срочном ремонте, также сообщало партизанское движение АТЕШ.