В Крыму часами раздаются взрывы: под ударом могли оказаться сразу несколько городов

Взрывы раздавались сразу в нескольких городах

Жители оккупированного Крыма, которые утром 27 ноября пробудились от взрывов, вечером также могут слышны характерные звуки. Сообщается о взрывах сразу в нескольких городах оккупированного полуострова.

Об этом сообщают местные жители и телеграмм-каналы. Очевидцы говорят, что звуки слышны были в Сакском районе, Керчи, Севастополе.

Как рассказывают в пабликах, ракеты атаковали стратегические объекты на полуострове. В частности, целью атаки стал аэродром Бельбек и другие военные локации. Подразделения противовоздушной обороны якобы уничтожили все цели над морем вдоль побережья, а ракеты упали в море.

Впрочем, версии власти и жителей Крыма снова расходятся. Например, так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев сказал, что в городе все спокойно, а все это просто учения, которые будут продолжаться ориентировочно до 21:30. "Ориентировочно до 21.30 в районе Северного и Южного молов, а также мыса Херсонес, Стрелковой и Камышовой бухт флот проводит тренировку расчетов ППДО со стрельбой из разных видов стрелкового оружия", — говорится в его сообщении в телеграмме. Почему тогда в Крыму объявляли тревогу, непонятно

Детали происшествия уточняются. На момент публикации сообщения о существенных повреждениях инфраструктуры, жертв или пострадавших не поступало.

Также ранее "Телеграф" писал, что партизаны повредили железную дорогу на админгранице с Крымом.