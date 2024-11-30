Ответит ли Путин "взаимностью" на усилия Трампа по окончанию войны: эксперт оценил шансы

Никто не говорит о безумии главы Кремля, отметил эксперт

Глава России Владимир Путин сорвет усилия новоизбранного президента США Дональда Трампа по остановке войны РФ против Украины, какими бы они ни были. Всеми своими действиями и словами сейчас диктатор демонстрирует, что он не принимает других условий, кроме капитуляции Украины.

"Он не готов идти на уступки. Именно поэтому он выходит с "Орешником", поэтому он продолжает угрожать. Он угрожает непосредственно не только Украине, но и Европе, и Трампу. Я думаю, что ответ очевиден: перед тем, как с Путиным о чем-то говорить, или даже говорить о том, что переговоры возможны, его нужно прижать к стенке", — сказал военный эксперт Александр Мусиенко эфире программы "Зараз!" на YouTube-канале Telegraf UA.

Он выразил надежду, что сделать это удастся с помощью партнеров Украины. Также для этого необходима прямая помощь президента Трампа.

"Если не удастся, то стратегия Трампа приблизится к стратегии Байдена, что нужно Путина пережить, потому что другого способа нет с этим безумцем о чем-то договориться", — отметил Мусиенко.

Он добавил, что после выборов президента в США было очень много публикаций с соображениями о том, как будет развиваться ситуация в Украине. Однако никто, обратил внимание эксперт, не говорит о безумии Путина.

"Когда говорят о переговорах, создается у меня такое впечатление, что это вроде бы какая-то абстракция, что вот Украина должна этого только захотеть — и все, оно все остановится. И почему-то не говорят, как заставить Россию", — сказал Мусиенко.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как относится к урегулированию российско-украинской войны назначенный Трампом спецпредставитель по Украине отставной генерал Кит Келлог. В частности, он поддерживает решение действующего президента США Джо Байдена дать Киеву разрешение наносить удары дальнобойными ракетами вглубь территории РФ.