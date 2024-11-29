Новая-старая международная политика: почему Трамп может пойти по пути Байдена, — The NYT

Резко изменить внешнюю политику США очень сложно

После победы на выборах Дональд Трамп пообещал кардинально изменить внешнюю политику США и вернуть подход "Америка превыше всего". Однако значительная часть международного курса Джо Байден может остаться неизменной.

Исключение составляют только поддержка Украины и участие в НАТО — Трамп планирует существенные изменения и даже угрожает выходом из Альянса. Об этом сообщает издание The New York Times.

Как пишет издание, специалисты объясняют, что резко изменить внешнюю политику США очень сложно. Сила американской армии, экономики и политического влияния определяет постоянный уровень давления на другие страны.

Байден, например, не отказался от главных направлений политики Трампа. Он почти не менял подходов предшественника в отношениях с Кубой, Ираном, Венесуэлой и Китаем. У обоих президентов главной задачей было противостояние с Китаем и Россией.

Ярким примером, отмечает издание, есть отношения с Саудовской Аравией. Сначала Байден резко критиковал эту страну из-за убийства журналиста Джамаля Хашогги и нарушения прав человека. Он даже запретил продавать оружие для войны саудитов в Йемене. Но потом признал влияние королевства на мировые цены на нефть, снова начал поставлять оружие и отправил своих представителей договариваться о военном сотрудничестве.

The New York Times подчеркивает, что в отношении Китая Трамп пока только грозит большими пошлинами на товары. Но он получит наработки Байдена со времен своего первого президентства – сильный военный флот в Восточной Азии, ограничения на китайские технологии и уже действующие пошлины на товары.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Трамп избрал спецпредставителя по Украине. Он еще до выборов предлагал Трампу свой план по урегулированию российско-украинской войны.