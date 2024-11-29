Трамп даст шанс Путину: экс-министр обороны Словакии о едином пути к победе Украины

Россия должна заплатить за все, что она сделала, за все, что она разрушила, за тысячи людей, которых она убила

Избранный президент США Дональд Трамп в отличии от Джо Байдена изменит ситуацию по войне в Украине и даст шанс Путину отступить. Это произойдет тогда, когда он вступит в должность.

Об этом заявил бывший министр обороны Словакии Ярослав Надь в откровенном интервью "Телеграфу" — "Если Украина проиграет войну, мы будем иметь российских солдат в Ужгороде, на границе со Словакией". Он ответил на вопрос, как сейчас может закончиться война в Украине и будет ли за ней победа, а также о поддержке Дональда Трампа.

Поможет Украине еще больше

"Мое личное мнение: ситуация значительно изменится при президенте Трампе, когда он вступит в должность. В отличие от Байдена очень трудно понять мнения нового президента. Мы помним, что в некоторых сферах Трамп был успешным. Увеличение оборонных бюджетов в европейских странах НАТО — это был его удачный проект, по-моему, но с другой стороны, у него была странная встреча с лидером Северной Кореи", — говорит Надь.

Он говорит, что сейчас трудно сказать, что будет, но Трамп даст шанс Путину отступить. И если его не удовлетворит это предложение, тогда, вероятно, он поможет Украине еще больше.

Россия должна заплатить за все, что она сделала

Отвечая на вопрос, как закончится война в Украине и возможна ли наша победа, он сказал, что это сложный вопрос. По его словам, первый вопрос состоит в том, что означает победа Украины. Для него победа Украины — это возвращение незаконно захвативших территорий, включая Крым, и выход российских военных с территории Украины.

"Не следует забывать, что Россия должна заплатить за все, что она сделала, за все, что она разрушила, за тысячи людей, которых она убила в Украине. Это была бы победа и это была бы справедливость", — говорит он.

Ситуация для Украины нелегкая

Ярослав Надь также рассказал, как добиться победы. По его мнению, единственно возможный путь — это показать, что Западный мир единственный в поддержке Украины, чтобы Путин понял, что даже при участии Северной Кореи, призыв всех заключенных в своей стране идти воевать, попытки получить военную помощь из Ирана и Северной Кореи он не может достичь объявивших целей.

"Позвольте напомнить, что, когда война началась, он ожидал трех-пятидневную специальную военную операцию и с того момента несколько раз объявлял стратегические цели, которые он имеет, и ничего из этого не достиг. Но сейчас ситуация для Украины нелегкая", – подытожил он.

Ранее "Телеграф" писал, что народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Мережко выдвинул избранного президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.