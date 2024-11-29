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Трамп даст шанс Путину: экс-министр обороны Словакии о едином пути к победе Украины

Автор
Марина Ищенко
Дата публикации
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Автор
Владимир Путин, Дональд Трамп Новость обновлена 29 ноября 2024, 20:13
Владимир Путин, Дональд Трамп. Фото Коллаж "Телеграф"

Россия должна заплатить за все, что она сделала, за все, что она разрушила, за тысячи людей, которых она убила

Избранный президент США Дональд Трамп в отличии от Джо Байдена изменит ситуацию по войне в Украине и даст шанс Путину отступить. Это произойдет тогда, когда он вступит в должность.

Об этом заявил бывший министр обороны Словакии Ярослав Надь в откровенном интервью "Телеграфу" — "Если Украина проиграет войну, мы будем иметь российских солдат в Ужгороде, на границе со Словакией". Он ответил на вопрос, как сейчас может закончиться война в Украине и будет ли за ней победа, а также о поддержке Дональда Трампа.

Поможет Украине еще больше

"Мое личное мнение: ситуация значительно изменится при президенте Трампе, когда он вступит в должность. В отличие от Байдена очень трудно понять мнения нового президента. Мы помним, что в некоторых сферах Трамп был успешным. Увеличение оборонных бюджетов в европейских странах НАТО — это был его удачный проект, по-моему, но с другой стороны, у него была странная встреча с лидером Северной Кореи", — говорит Надь.

Он говорит, что сейчас трудно сказать, что будет, но Трамп даст шанс Путину отступить. И если его не удовлетворит это предложение, тогда, вероятно, он поможет Украине еще больше.

Россия должна заплатить за все, что она сделала

Отвечая на вопрос, как закончится война в Украине и возможна ли наша победа, он сказал, что это сложный вопрос. По его словам, первый вопрос состоит в том, что означает победа Украины. Для него победа Украины — это возвращение незаконно захвативших территорий, включая Крым, и выход российских военных с территории Украины.

"Не следует забывать, что Россия должна заплатить за все, что она сделала, за все, что она разрушила, за тысячи людей, которых она убила в Украине. Это была бы победа и это была бы справедливость", — говорит он.

Ситуация для Украины нелегкая

Ярослав Надь также рассказал, как добиться победы. По его мнению, единственно возможный путь — это показать, что Западный мир единственный в поддержке Украины, чтобы Путин понял, что даже при участии Северной Кореи, призыв всех заключенных в своей стране идти воевать, попытки получить военную помощь из Ирана и Северной Кореи он не может достичь объявивших целей.

"Позвольте напомнить, что, когда война началась, он ожидал трех-пятидневную специальную военную операцию и с того момента несколько раз объявлял стратегические цели, которые он имеет, и ничего из этого не достиг. Но сейчас ситуация для Украины нелегкая", – подытожил он.

Ранее "Телеграф" писал, что народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Мережко выдвинул избранного президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

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#Переговоры #Дональд Трамп #Путин