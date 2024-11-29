Рогозин назвал правительство Украины вожаками

В России нашли способ, как окончить войну в Украине. Сенатор Дмитрий Рогозин заявил, что нужно уничтожить всех виновников, хотя до этого глава Кемля Владимир Путин говорил, что РФ выбирает в Киеве цели для поражения.

Заявление Рогозина цитируют росСМИ. По его словам, ракете "Орешник" это под силу.

"Конфликт в Украине можно завершить, ликвидировав "вожаков нацистского режима в Киеве", — заявил он.

Он также упомянул о потерях на поле боя, но почему-то сказал, что "бесконечно долго можно удобрять поля солдатами ВСУ". К слову, за последние дни количество погибших и раненых военнослужащих армии РФ существенно возросло по сравнению со средними показателями.

"А можно довольно быстро и эффектно закончить войну ликвидацией ее виновников — предводителей нацистского режима в Киеве. "Орешнику" по силам это сделать в течение суток", — заявил он.

Разговоры об использовании "Орешника"

Напомним, что президент России Владимир Путин 28 ноября прокомментировал очередной массированный ракетный удар по украинской территории. В своем заявлении он рассказал о деталях атаки и пытался запугать использованием новой ракетной системы "Орешник" по важным объектам.

Самопровозглашенный президент РФ анонсировал также удары по "центрам принятия решений в Киеве". Генеральный штаб и Министерство обороны РФ якобы прорабатывают возможные направления применения системы. На самом деле это классические устрашения Путина. Сначала в РФ говорили, что цель – это Банковая. Теперь выяснилось, что цели еще не избраны.

Причиной возможного удара Путин назвал продолжение ракетных атак по российским территориям, в том числе по Брянской и Курской областям. Он подчеркнул, что испытание "Орешника" является вынужденным шагом.

Президент Украины Владимир Зеленский говорит, что этим Путин продолжает запугивать Украину и весь мир своей ракетой "Орешник". Ему не нужно окончание войны, он хочет, чтобы она продолжалась. Поэтому глава Кремля будет пытаться повлиять на новоизбранного президента США Дональда Трампа.

Ранее "Телеграф" писал, что патриарх Кирилл удивительно объяснил , почему христиане не боятся ядерной войны.