Инаугурация Трампа не поможет в мирных переговорах? Магда о последних заявлениях Путина

Сейчас Россия проводит немалую информационную операцию

На фоне громких заявлений многих политиков о переговорах Украины и РФ возникает много вопросов, особенно учитывая угрозы главы России Владимира Путина ударами "Орешником". Однако сейчас любые переговоры нецелесообразны и будут без результата как такового.

Об этом "Телеграфу" рассказал украинский журналист, политтехнолог Евгений Магда. По его словам, инаугурация новоизбранного президента США Дональда Трампа в январе мало что изменит для Украины, несмотря на ожидания многих.

"Их позиции террористов абсолютно не отвечают нашим ни на йоту. О чем свидетельствуют заявления Путина об "Орешнике", о готовности бить, как они любят говорить, по центрам принятия решений в Киеве. Мы же понимаем, что имеем дело с психологическим давлением", – говорит политтехнолог.

По его словам, сейчас Россия проводит немалую информационную операцию почти после каждого обстрела. Идут удары не только по энергетике, но и по обществу. Ибо после массированных атак анонимные чаты в сети начинают гудеть о "зраде".

Однако, по словам Магды, Украина нуждается в помощи партнеров, особенно от США. Однако времени на принятие этих решений не так уж много.

"У россиян больше возможностей сегодня, они усилены. Украина имеет более миллиона в Силах Обороны и есть большая потребность в поставках вооружений. Даже экстренные пакеты в формате скорой помощи могли бы по меньшей мере стабилизировать ситуацию на фронте", — говорит эксперт.

Магда добавляет, что заявления действующего президента США Джо Байдена о помощи на 700 млн сильны, однако он говорит, что может не успеть до конца года. Поэтому здесь возникает вопрос: а почему только сейчас Украине обещают такие пакеты, когда времени у Байдена мало.

"Все говорят, что Украине надо зиму продержаться, но ведь это не так. Нам нужно реализовывать План стойкости, а особенно в противодействии российской лжи. Машина Кремля сейчас руководствуется принципом — чем страшнее ложь, тем сильнее в нее верят. А это сильно влияет на наше общество", — говорит политтехнолог.

Магда отмечает, что на продуктивную работу Запада осталось чуть меньше месяца, ведь Рождество уже скоро. Если Украина работает и воюет даже по праздникам, то Европа и США — нет.

"А как мы влетаем в празднование Рождества? Под обстрелами, под постоянным давлением, под информационным влиянием на нас. Это тоже нужно понимать и осознавать, где наша внутренняя консолидация, к чему она работает, в каком направлении идет", — добавляет эксперт.

Ранее "Телеграф" писал, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему Путин угрожает "Орешником" Украине.