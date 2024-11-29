"Если Украина проиграет войну, у нас будут российские солдаты в Ужгороде, на границе со Словакией", — экс-министр обороны и враг Фицо

Словацкий политик Ярослав Надь считает, что правительство Фицо может уйти в отставку в ближайшее время

Бывший министр обороны Словакии Ярослав Надь в откровенном интервью "Телеграфу" делится своим видением сложных вызовов, с которыми сталкивается его страна. Наряду с обсуждением роли Словакии как члена НАТО в поддержке Украины, Надь затрагивает и вопросы пророссийской риторики правительства Роберта Фицо и президента Петера Пеллегрини, угрожающей стабильности региона. Он также предостерегает о возможности ядерного удара со стороны России, подчеркивая его потенциальные угрозы всему миру.

Надь не теряет оптимизма по отношению к Украине, убеждая, что победа возможна. Но для этого необходимо объединение западных союзников и усилия украинских военных.

Как может повлиять пророссийская политика на будущее Европы и каковы шансы на безопасность в условиях глобальной нестабильности? Читайте в нашем интервью, чтобы узнать больше о перспективах победы Украины и вызовах, стоящих на пути к этому.

"Запад боится безумного режима в Москве"

- 21 ноября Россия якобы опробовала новый вид оружия по Украине — баллистическую ракету "Орешник", которую даже называли межконтинентальной. Сам Путин утверждает, что это ответ на атаки британским и американским оружием. Какой в конце концов должен быть ответ НАТО?

- Я прочитал официальное заявление НАТО, утверждающее, что как только НАТО будет атаковано российским оружием, они немедленно уничтожат все точки запуска. Но Североатлантический союз не будет вовлечен в войну между Россией и Украиной.

С другой стороны, это не вполне честно. Да, почти все страны НАТО и ЕС помогают Украине с военным потенциалом, включая оружие, боеприпасы, советы, финансовую поддержку, и это должно продолжаться. Эта помощь должна быть даже больше, чем сейчас, потому что совершенно очевидно, что Украина является жертвой российской агрессии.

- Верите ли вы, что Россия будет бить по объектам НАТО, из-за разрешения США Украине стрелять вглубь РФ?

- Это было бы величайшей ошибкой Путина. Ведь военный потенциал стран НАТО гораздо выше, чем потенциал России.

Второй момент заключается в том, что именно Россия утверждает, что НАТО вовлечено в войну, потому что это политическая риторика, которую Путин использует для своей внутренней аудитории. Но в действительности НАТО не вовлечено. Я достаточно критичен, что помощь, которую страны НАТО оказывают Украине, даже не составляет 1% военного потенциала, который имеют страны Альянса. Если бы эта помощь была на уровне 2 или 3 процентов, Украина бы довольно легко выиграла эту войну.

Бывший министр обороны Словакии Ярослав Надь

- Объясните, почему Альянс не решается на резкие решения по РФ? Неужели НАТО готове проиграть диктатурам?

– У нас есть опыт из прошлого. Если вернуться ко Второй мировой войне, то страны на Западе также не действовали решительно против Гитлера. Можно вспомнить, что Гитлер захватил половину Польши, затем Франции, Чехии, Австрии, и, знаете ли, сильные государства все еще, так сказать, ждали лучших времен. Но сразу, как только они были атакованы, Великобритания атакована Германией или США атакована Японией, эти страны решили вмешаться. Они ожидали, что Гитлер как-то остановится.

То же, по моему мнению, касается Путина. Он атаковал Грузию, затем произошла аннексия Крыма. Запад неохотно реагировал – были некоторые санкции, но очень мягкие, и ответ не был смелым. В 2022 году Путин атаковал территорию Украины. Скажем, он даже не скрывался, как это было в случае с Крымом. И тогда демократический мир стал понимать, что это серьезная проблема.

Но, опять же, если сравнить первую реакцию демократического мира на Западе с нынешней ситуацией, поддержка за эти два с половиной года значительно возросла. Если бы Запад отреагировал немедленно на уровне, на котором он реагирует сейчас, ситуация была бы гораздо лучше для Украины.

Я считаю, что Запад осторожен. Он хочет соблюдать определенный баланс, потому что боится безумного режима в Москве, на что там способны. Но с другой стороны, я верю, что единственный ответ, который Путин понимает, это сила, это смелая реакция Запада.

"Мы все знали за полгода, что Россия атакует Украину"

- Вы соглашаетесь с тем, что с участием войск КНДР в войне против Украины РФ начала Третью мировую войну?

– Это было бы очень большим упрощением сказать, что Третья мировая война началась. Но да, Путин решил привлечь еще одного актора и ядерное государство. Это настоящая эскалация. Страны, поддерживающие Украину, должны на это значительно отреагировать. Ведь северокорейские солдаты получат определенный опыт, который потом могут использовать в возможной атаке против Южной Кореи. И Южная Корея это знает, и США и НАТО это знают.

- Как война в Украине может сейчас закончиться и верите ли вы не только в окончание войны, но и в победу Украины? Поддержит ли нас Дональд Трамп?

– Это сложный вопрос. Первый вопрос состоит в том, что означает победа Украины? Для меня победа Украины — это возвращение территорий, которые Россия незаконно захватила, включая Крым, и выход российских военных с территории Украины. Плюс не следует забывать, что Россия должна заплатить за все, что она сделала, за все, что она разрушила, за тысячи людей, которых она убила в Украине. Это была бы победа и это была бы справедливость.

Теперь — как добиться этой победы. Единственный возможный путь — это показать, что Западный мир един в поддержке Украины, чтобы Путин понял, что даже при участии Северной Кореи, призыве всех заключенных в своей стране идти воевать, попытке получить военную помощь из Ирана и Северной Кореи он не может достичь целей, которые объявил. И да, позвольте напомнить, что, когда война началась, он ожидал трех-пятидневную специальную военную операцию и с того момента несколько раз объявлял свои стратегические цели и ничего из этого не достиг. Но сейчас ситуация для Украины нелегкая.

Мое личное мнение: ситуация значительно изменится при президенте Трампе, когда он вступит в должность. В отличие от Байдена очень трудно понять мысли нового президента. Мы помним, что в некоторых областях Трамп был успешным. Увеличение оборонных бюджетов в европейских странах НАТО – это был его удачный проект, по моему мнению. Но с другой стороны, у него была странная встреча с лидером Северной Кореи. Поэтому сложно сказать, что будет сейчас.

Я предполагаю, что Трамп даст шанс Путину отступить, и, если его не удовлетворит это предложение, тогда, вероятно, он поможет Украине еще больше.

- Ваш прогноз: будет ли на Украину оказываться давление, чтобы она отказалась от территорий?

– Действительно трудно сказать. Это будет зависеть в первую очередь от Украины. Я все еще пытаюсь сравнить это с ситуацией в Словакии: если нас атакуют, а затем Чехия, наш ближайший сосед и друг, будет подталкивать нас отказаться от восточной или южной части Словакии, потому что они хотят мира. Это неправильно.

Это решение Украины, которое будет приемлемым для народа Украины, и мы все должны осознавать, что Украина является жертвой, и никогда нельзя давать бонус агрессору. Задача для нас – помочь Украине достичь наилучших условий для переговоров.

- Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан отметил , что мобилизация солдат более необходима для Украины, чем новое оружие. Согласны ли вы с этим?

– Я думаю, это сочетание факторов. Путин отправляет большое количество солдат, россиян и иностранцев, в Украину. Значительная часть из них погибает, потому что его это не интересует. Путину безразлично, если он потеряет сто тысяч или миллион солдат.

И очевидно, что руководство Украины очень осторожно по отношению к человеческим жизням. Вероятно, Украине также нужно больше солдат, что, безусловно, не легко для людей, не легко для политического руководства. Поэтому с пониманием отношусь к обсуждению возможного участия военных других стран.

Возвращаясь к ситуации перед началом российской агрессии в 2022 году, мы все знали за полгода, что Россия атакует. Что мы должны сделать с тех пор? Это организовать огромные военные учения стран НАТО на украинской территории. Если бы это произошло и было 30, 40, 50 тысяч солдат НАТО, Путин никогда не решился бы атаковать Украину.

- Увидим ли мы солдат других государств в Украине?

- Я почти уверен, что не будет операции НАТО или операции ЕС в Украине в ближайшие недели или месяцы. Но я не буду удивлен, если некоторые страны решат развернуть свои войска на добровольной основе, на основе какого-либо двустороннего договора с Украиной. Это возможно.

Также можно организовать проект, в котором некоторые страны НАТО или ЕС развернут свою противовоздушную оборону, включая персонал, на украинской территории, не для нападения на Россию, а для защиты Украины.

"Путин теряет разум"

- Германия утверждает, что Россия может атаковать НАТО до 2030 года.

- Об этом говорят не только в Германии, многие разведывательные службы из стран Балтии, скандинавских стран, а также из стран Центральной Европы. Украина — это всего один шаг для Путина. Что он действительно хочет, так это восстановить Советский Союз, и он официально это заявлял. Он написал об этом в документах, что распад СССР – самая большая ошибка и трагедия XX века, и он хочет воспроизвести его снова.

Если Советский Союз восстановится, он будет достаточно сильным, чтобы атаковать другие страны. Поэтому, если Украина проиграет эту войну, тогда мы будем иметь российских солдат в Ужгороде на границе со Словакией, и это огромная угроза безопасности и обороне для Словакии и всего ЕС и НАТО.

– Вы верите, что ядерный удар, которым Кремль все время угрожает, может случиться?

– Я считаю, что Путин теряет разум. В нормальной жизни и на нормальной планете это было бы невозможно осуществить такую безумную агрессию, как он это сделал. Потому никогда нельзя просто утверждать, что ядерного удара не произойдет. Я просто не считаю это возможным. Потому что знаю, что до сих пор есть военные структуры, понимающие, что любой ядерный удар со стороны России немедленно вызовет ответ Запада. Если же это произойдет, мы можем быть на грани конца света.

"Фицо превратился в вассала Путина"

- Словакия является, по сути, рупором Кремля в ЕС и НАТО. Почему это произошло? Можно ли это изменить?

- Знаете, пришедшее к власти в Словакии правительство получило сильную поддержку от кремлевских дезинформационных медиа. Мы предупреждали не только наших граждан, но и людей Запада, что это произойдет, поскольку Роберт Фицо изменился за последние годы. Кстати, это его четвертый срок в должности премьер-министра, и он фактически изменился с проевропейского, прозападного политика на полностью пророссийского вассала Путина. Мы пытались объяснить это также дипломатам в Словакии, чтобы быть осторожными, потому что Фицо уже не тот, каким был раньше. Они, вероятно, просто не поверили, но теперь увидели.

Никто не желает общаться с нами. Никто не хочет делиться отчетами со Словакией и Венгрией, потому что существует угроза того, что эта информация сразу попадет в Москву. Это действительность.

Несмотря на заявления, Фицо понимает, что экономический прогресс в Украине и членство в ЕС будут означать прогресс для Словакии. Поэтому даже он пытается найти определенные проекты для реализации этого, но между Фицо и Зеленским или между Фицо и вашим премьером просто нет нужной "химии". К тому же, на днях он официально объявил, что в следующем году поедет в Москву на военный парад. Он фактически будет аплодировать армии агрессора. Это бессмыслица.

Словацкие граждане должны сказать Фицо, что не желают быть под контролем России. Чтобы премьер увидел, что он не может быть слугой Путина внутри НАТО и ЕС.

- Как вы оцениваете влияние политики Фицо и президента Питера Пеллегрини на национальную безопасность и оборонную стратегию Словакии?

- Очень негативное влияние. Если сравнить реальность, когда я был министром обороны, когда Эдуард Гегер был премьер-министром, а Иван Корчок и Растислав Качер работали министрами иностранных дел, между нами было единство. Мы создали отличное сотрудничество во внешней и оборонной политике Словакии, поэтому даже наши союзники приезжали и инвестировали в словацкую оборону. Ничего подобного сейчас не происходит.

Напротив, когда я был министром обороны, я увеличил расходы на оборону с 1,6% до более 2%. А теперь мой преемник снова уменьшил их до 1,6%, так что он даже не инвестирует в оборону, не только при поддержке наших союзников, но и с точки зрения инвестиций государства. Это очень большая проблема для словацкой безопасности и обороны.

Более того, союзнические разведывательные службы не доверяют нашим разведывательным службам, что снова снижает нашу безопасность и оборону. Так что, знаете, влияние политики Фицо, Пеллегрини очень негативное, и люди начинают это видеть в Словакии. Их популярность снижается; у них сейчас нет большинства в парламенте. Так что у них есть значительные трудности с управлением страной и управлением парламентом. Я думаю, что это приведет к досрочным выборам в Словакии.

"Влияние политики Фицо, Пеллегрини очень негативное", - полагает Ярослав Надь

- Готовят ли Фицо и Пеллегрини почву для вхождения российских войск в Словакию?

- Слава Богу, что между нами (Словакия и РФ. — Ред.) есть Украина. Запланированный официальный визит Фицо в Москву в следующем году, по моему мнению, очень похож на ситуацию 1968 года, когда страны Варшавского договора вторглись в Чехословакию, потому что в Чехословакии происходили некоторые демократические шаги на то время. И Москва решила, что страны Варшавского договора должны войти в Чехословакию, чтобы сохранить коммунизм в стране. Перед этим должно было быть официальное приглашение, подписанное коммунистами, некоторыми предателями, и одним из предателей был Василь Биляк.

Многие словаки сейчас говорят, что коммуникация Фицо и запланированный визит в Москву, чтобы встретиться с Путиным, очень похоже на письмо, подписанное Биляком, которое приглашало войска стран Варшавского договора. Возможно, Фицо даже планирует увеличить какое-либо военное сотрудничество с Россией. Остаются еще шесть-семь месяцев до того, как это произойдет, когда он поедет в Москву, и я надеюсь и верю, что к тому времени его правительство уйдет в отставку.

О передаче МиГ-29 Украине

- Вас сейчас обвиняют в решении о передаче Украине истребителей МиГ-29 в 2022 году. Расскажите, как оно принималось? Зачем это нынешней власти? И каковы результаты преследования?

- На самом деле правительство Петера Пеллегрини (2018-2020 гг.), до того как мы пришли к власти, приобрело самолеты F-16 и остановило подготовку пилотов для МиГ-29. Дополнительный факт заключается в том, что МиГ-29 обслуживали российские техники в Словакии, поэтому, знаете, на словацких авиабазах, также базах НАТО, были десятки российских техников, что также представляло угрозу безопасности. Наши разведслужбы были уверены, что среди этих техников были российские шпионы. Кроме того, из 11 самолетов, которые у нас были, только 4-5 могли летать. Все остальные нуждались в более значительном ремонте или обслуживании, и мы не хотели, чтобы россияне делали это для Словакии.

Ваш предыдущий министр обороны Алексей Резников связался со мной и спросил, можем ли мы передать эти МиГи Украине, потому что у вас есть пилоты на этой системе, у вас есть техники, запасные части, и вы можете провести значительный ремонт этих 11 штук, чтобы по меньшей мере 7 или 8 могли летать. Когда мы начали обсуждать это, и также американцы и ЕС поддержали такую идею, мы пришли к согласию. Я пригласил ваших техников и пилотов приехать в Словакию, они провели определенные ремонты и обслуживание этих МиГ, и четыре из них полетели в Украину уже с украинскими пилотами. В то время как остальные семь были доставлены сухопутным транспортом в Украину.

Это было правильным решением. Но перед выборами Фицо и его коллаборанты стали утверждать, что это была измена нашему государству, и они создали среди своих избирателей ожидания, что я должен сесть в тюрьму за это. Сейчас они пытаются сделать это, но для этого нет никаких законных оснований, потому это чисто политическое дело. Они пытаются злоупотреблять своей властью, правосудием против меня.

Я знаю, что есть только два варианта: они либо не добьются успеха, либо, если они посадят меня в тюрьму, это будет политический процесс, и я верю, что страны Запада немедленно отреагируют на это.

Ярослав Надь с Алексеем Резниковым

- Помогает ли Словакия Украине как член НАТО?

– Да, во многих сферах, но многие из них засекречены. Мы не можем об этом говорить, и Фицо об этом не говорит, поэтому люди не знают, что он действительно делает для членов НАТО и союзников, чтобы помочь Украине.

Об операции российских разведслужб в странах ЕС и НАТО

– В мае этого года Словакия защитила бывшего генерального продюсера заблокированного телеканала "112 Украина" Артема Марчевского, которого Чехия считает причастным к созданию пророссийской сети в Европе. Он близок к куму Путина Виктору Медведчуку. Выходит, Россия за счет вашего государства содержит своих агентов?

– Это не случайность, я уверен. Также член семьи нынешнего министра обороны Словакии Роберта Калиняка, его зовут Эрик Калиняк (советник правительства, свидетелем нападения на Фицо весной 2024 г. — Ред.), я думаю, что он его племянник, был вовлечен в эту пророссийскую сеть. Он делал некоторые интервью и встречался с людьми из этой сети. Затем мы поняли, что это человек, которому мы предоставили определенное убежище. Я полностью уверен, что было соглашение за кадром между нынешним правительством Словакии и российским правительством. Это еще один пример того, как правительство Путина фактически контролирует то, что делает словацкое.

Честно говоря, знаете, когда я был министром обороны под предыдущим правительством, мы выгнали более 40 российских шпионов с нашей территории за три года, мы пытались бороться с этой гибридной войной.

Сегодня этого нет. Напротив, представители нынешнего правительства, министры участвуют в обсуждениях в пророссийских пропагандистских медиа. Это на самом деле то, что меня очень беспокоит, потому что это просто означает расширение российского взгляда на мировую ситуацию, и это проблематично. Это также происходит в Венгрии, это также происходит в Словакии, и я верю, что это не распространится на другие европейские страны.

Потому что это операция, которую проводят российские разведывательные службы в странах ЕС и НАТО, чтобы изменить отношение и поставить пророссийских, прокремлевских политиков у власти. Мы можем видеть это также в Румынии в эти дни, когда там проходят выборы президента, и один из последних двух кандидатов, прошедший в финальный раунд, просто пророссийский политик, поддержанный пророссийской сетью. Это, вероятно, образец, который они планируют воспроизвести во всех европейских странах – членах НАТО и ЕС.