Военные активно выступили в защиту Стерненко на фоне скандала с ТЦК: что говорят

Призывают остановить давление на Стерненко

На фоне скандала вокруг украинского блогера и общественного деятеля Сергея Стерненко его массово начали поддерживать военные. В основном это подразделения, которые Стерненко снабжал дронами или донатами.

Как говорится в Телеграм-канале деятеля, военные благодарны ему за помощь и его вклад в эту войну.

"Благодаря его своевременным и необходимым поставкам дронов были уничтожены и повреждены десятки танков, ББМ, РСЗО, ЗРК, артиллерийских систем противника, не считая кучу российского навоза, который приняла в себя украинская земля", — пишет ударная группа "Харон" 14 ОМБр.

К сообщению военные также добавили фото уничтоженной военной техники оружием, которое им помог получить Стерненко.

"Если посмотреть наши многочисленные видео с работой, то минимум на трети можно увидеть ватермарки сообщества Стерненко. Это говорит о его большом вкладе в борьбу за независимость Украины. В тяжелейших битвах, где мы участвовали, были привлечены его дроны, которые показали большую результативность. А количество донатов в его сообщество показывают большое доверие со стороны граждан и не только Украины. Стерненко один из первых начал развитие дроновое дело", - пишут "Гострі Картузи".

К поддержке общественного деятеля присоединилось и подразделение БПЛА "Грифон 501", опубликовавшее видео с работой одного из fpv-дронов по российской технике, добавляя, что Стерненко приложил немало усилий в развитии этого дела.

К тому же, одно из подразделений Сил Обороны открыто призвало остановить давление на общественного деятеля и сосредоточиться на уничтожении оккупантов.

Напомним, что Сергей Стерненко обвиняет Главкома ВСУ Александра Сырского в слитии его данных СМИ и в объявлении в розыск.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Одесском ТЦК разъяснили ситуацию с розыском Стерненко.