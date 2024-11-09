"Закон для всех один": Генштаб впервые прокомментировал скандал со Стерненко

Все граждане должны соблюдать Конституцию

В Генштабе ВСУ отреагировали на скандал с украинским блогером и волонтером Сергеем Стерненко, отметив, что высоко ценят его вклад в войну.

Об этом пишет Украинская правда, ссылаясь на пресс-службу Генерального штаба. Где отметили, что все граждане Украины должны соблюдать Конституцию и в вопросе мобилизации тоже.

"Это касается, в частности, эффективного сотрудничества с Силами обороны волонтера и общественного деятеля Сергея Стерненко. В то же время мобилизация конкретных граждан осуществляется по решению непосредственно территориальных центров комплектования и социальной поддержки, которые имеют право вручать повестки военнообязанным для уточнения учетных данных, прохождения медицинских осмотров", — говорят в Генштабе.

По словам пресс-службы, если Стерненко нарушил закон Украины, его объявили в розыск согласно действующим нормам. И здесь нет ничего большего.

"Ведь только в консолидации и единстве — сила украинцев и залог победы над коварным, исконным российским врагом", — резюмирует пресс-служба ГШ.

В то же время Генштаб никак не прокомментировал обвинение Стерненко в сторону Главкома Александра Сырского по поводу "слития" его данных и объявления в розыск.

Напомним, что скандал с волонтером приобретает больший масштаб, ведь многие военные вступаются за него публично.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Одесском ТЦК разъяснили ситуацию с розыском Стерненко.