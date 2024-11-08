Уже направили на ВВК: в Одесском ТЦК разъяснили ситуацию с розыском Стерненко

Блогер сам посетил ТЦК

Одесский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки прокомментировал ситуацию с украинским волонтером и блогером Сергеем Стерненко. Последний ранее сообщил, что его объявили в розыск.

"В связи с недавними публичными заявлениями Сергея Стерненко по поводу его нахождения в розыске и попытками дискредитации деятельности территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), предоставляем официальное разъяснение во избежание манипуляций и искажения фактов", — говорится в сообщении.

В Одесском областном ТЦК и СП подчеркнули, что Стерненко "не сообщил о ряде важных деталей, значительно изменяющих понимание ситуации". Там отметили, что он уже посетил Приморский РТЦК и СП, где оплатил административный штраф за нарушение правил военного учета, а также был направлен на военно-врачебную комиссию (ВВК).

"Эти факты свидетельствуют о том, что господин Стерненко был осведомлен о необходимости выполнения обязанностей как военнообязанного и принял соответствующие меры по урегулированию своего статуса. Также в своих публичных заявлениях господин Стерненко намекает на то, что его розыск является якобы "местью" из-за его критики военных структур. Такие обвинения безосновательны и имеют целью вызвать симпатию у общественности и сформировать негативное впечатление о работе ТЦК и СП", — подчеркнули в ТЦК.

В Одесском областном ТЦК отметили, что военные институты действуют исключительно в рамках законодательства, в частности, в соответствии со статьей 259 Кодекса Украины об административных правонарушениях и других нормативно-правовых актах, регламентирующих правила военного учета и мобилизационной подготовки. Там также призвали граждан объективно воспринимать такие заявления и понимать, что их действия направлены исключительно на обеспечение национальной безопасности и обороноспособности страны.

"Обращаемся к господину Стерненко и другим гражданам, которые сомневаются в правомерности действий ТЦК и СП, обращаться непосредственно в структурные подразделения Одесского областного ТЦК и СП для выяснения всех обстоятельств и устранения возможных недоразумений. Публичная критика и попытки дискредитации, основанные на манипулятивных утверждениях, не является конструктивным способом разрешения ситуации и подрывают общественное доверие к государственным институтам, стоящих на защите нашей страны", — говорится в сообщении.

Напомним, 7 ноября Стерненко сообщил, что его объявили в розыск из-за неявки в Территориальный центр комплектования. Сам он предположил, что это может быть месть за критику армейской системы и призывы провести реформу в армии.

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