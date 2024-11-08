"Ставите под угрозу мою жизнь": Стерненко обратился с претензиями к Сырскому

Он рассказал, кто "слил" его данные

Украинский блогер и общественный деятель Сергей Стерненко заявил, что боится за свою жизнь, а также обратился к Главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому.

Как отметил Стерненко в своем посте, во время "слития" постановления о его розыске в нем показали фактический адрес проживания блогера. А это, по его словам, может угрожать его безопасности.

"Вы сознательно предоставили вражеской агентуре документы с моим фактическим адресом проживания или просто протупили? Потому что россияне меня хотят убить за обеспечение войска 115 к+ дронов. И такие действия ставят под угрозу мою жизнь", — говорится в сообщении.

В посте Стерненко обратился к Сырскому с просьбой прислать ему постановление, которое выложили в сети, ведь уверен, что это прямое указание Главкома.

"История с моим розыском – прямое указание Сырского, который обиделся за требования провести армейскую реформу. Я знаю это точно, и когда именно и через кого он давал это указание. Сделал он это, кстати, только со второй попытки", — пишет блогер.

Он отмечает, что последней каплей стал стрим от 27 октября, где он прямо сказал, что Украина в ситуации, близкой к катастрофе, из-за неадекватной системы управления войсками. Тогда же и запустился механизм с повестками и розыском.

Как отмечает Стерненко, повестку по адресу в Одессе, где он не проживает, отправили намеренно, чтобы блогер не мог ее получить. А потом его объявили в розыск, потому что он якобы не явился по вызову. В то же время, говорит Стерненко, в день объявления его в розыск он находился в Минобороны.

К тому же, информация от Одесского ТЦК, что Стерненко уже якобы оплатил штраф за нарушение военного учета, не соответствует действительности.

"Господин Сырский, вы на что рассчитываете, разжигая противостояние внутри страны? Вы точно понимаете последствия своих действий? Ложь и мелочность точно не помогут нам сохранить страну", — добавляет блогер.

Заметим, что в сети опубликовали постановление, подтверждающее, что Стерненко не прибыл по повестке, поэтому определен ТЦК как нарушитель военного учета, то есть уклоняющийся.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Одесском ТЦК разъяснили ситуацию с розыском Стерненко.