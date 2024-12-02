Шольц приехал в Киев на переговоры с Зеленским: что известно

Визит нигде не анонсировался

В понедельник, 2 декабря, канцлер Германии Олаф Шольц впервые за два с половиной года прибыл в Киев для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Политики планируют обсудить ряд важных вопросов.

На данный момент информация о темах, которые будут обговариваться не разглашается. Об этом сообщает агентство dpa news agency.

Стоит отметить, что визит Олафа Шольца в Киев нигде не анонсировался. СМИ предполагают, что переговоры с Владимиром Зеленским Олаф Шольц решил провести на фоне политического кризиса в Германии.

Кроме этого возможной темой для обсуждения станут опасения, что после избрания Трампа президентом США Европе придется взять на себя больше обязательств.

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