Писториус отказался от баллотирования на должность канцлера Германии: как он это объяснил

Писториус поддержал кандидатуру Олафа Шольца – это плохая новость для правящей партии

Министр обороны Германии Борис Писториус, считающийся сейчас наиболее популярным политиком в стране, не станет баллотироваться на должность канцлера от Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Вместо этого он поддержал действующего канцлера Олафа Шольца, популярность которого буквально "пробивает дно".

Об этом сообщает информационное агентство Reuters. Заявление Писториуса стало плохим подарком для правящей СДПГ, поскольку она делала ставку именно на министра обороны, а не на Шольца. Сам Писториус объяснил свой отказ личными причинами.

"Я только что сообщил лидерам нашей партии и парламентских групп, что я не буду выдвигаться как кандидат на должность федерального канцлера. Это мое суверенное и вполне личное решение", — заявил он.

При этом Писториус поддержал кандидатуру Олафа Шольца – по его мнению, это "выдающийся федеральный канцлер". Впрочем, несмотря на все дифирамбы Шольцу, провозглашенные Писториусом, в действительности реальная ситуация для СДПГ очень плоха. Шольц, согласно опросам, занимает лишь третью позицию среди всех возможных кандидатов: первым является Писториус, вторым – лидер оппозиционной политсилы ХДС/ХСС Фридрих Мерц. Именно поэтому СДПГ пыталась сменить кандидата.

Отказ Шольца дает значительный шанс на победу именно Мерцу, который в противном случае не смог бы стать канцлером. Отметим, что именно Мерц готов наконец передать Украине крылатые ракеты Taurus – при условии, что его политическая сила выиграет выборы, а слишком долго отказывавшийся дать ракеты Шольц потеряет свой пост.

Напомним, что 6 ноября в Германии развалилась правящая коалиция, ряд министров ушли в отставку. Шольц выдвинул вотум доверия правительству, ожидаемо его не получил и назначил на 23 февраля 2025 года новые парламентские выборы.