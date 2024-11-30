"Нужна холодная голова": Шольц объяснил, почему против передачи Украине "Таурусов"

Глава правительства Германии вновь высказался о поставках дальнобойного оружия ВСУ

Канцлер Германии Олаф Шольц объяснил, почему он выступает против передачи Украине крылатых ракет "Таурус". Кроме того, он раскритиковал политиков, которые хотели бы это сделать.

Об этом он заявил во время выступления на партийной конференции в Берлине. Его слова приводит Tagesschau.

"Все, что я могу сказать: будьте осторожны! Вы не можете играть в российскую рулетку с безопасностью Германии", — сказал он.

Шольц добавил, что в вопросах мира и войны необходима "холодная голова", а сам он остается "стойким и осмотрительным". Также канцлер намекнул, что настроен на "реальные переговоры" по миру в Украине, но не будет переступать через позицию Киева.

Заявление Шольца прозвучало в контексте слов кандидата в канцлеры ФРГ от оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридриха Мерца о необходимости поставить Владимиру Путину ультиматум.

"Ему нужно сказать: если он в течение 24 часов не прекратит бомбить гражданское население в Украине, тогда Германия отправит ракеты Taurus, чтобы уничтожить пути поставок, которые этот режим использует, чтобы навредить гражданскому населению Украины", — говорил Мерц.

Как известно, в Германии в ноябре распалась правящая коалиция, после чего на 23 февраля 2025 года были назначены внеочередные выборы. Согласно опросам ХДС/ХСС поддерживает около 34% населения, что ставит ее на первое место по популярности и дает Мерцу реальные шансы стать следующим канцлером.

Что касается Шольца, то его популярность продолжает падать, а потому опрос дают ему мало шансов на победу. При этом он даже не является самым популярным политиком в своей партии. На первом месте в СДПГ находится министр обороны Борис Писториус, однако он 22 ноября отказался участвовать в выборах и поддержал кандидатуру Шольца.