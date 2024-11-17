Бывшая воспитательница сбила крылатую ракету во время массированной атаки (видео)

Она впервые работала с ПЗРК "Игла" и довольно успешно

Бывшая воспитательница садика с первого раза попала в крылатую ракету противника. Солдат Наталья Грабарчук утром 17 ноября во время массированной ракетной атаки РФ успешно сбила враждебную цель с помощью ПЗРК "Игла".

Соответствующее видео было распространено в Воздушных Силах ВСУ. "Когда вражеская ракета оказалась передо мной, я отбросила все эмоции и волнения. Совершила сотни учебных пусков на тренажерах", — рассказывает военная.

До вступления в ряды ВСУ в 2021 году Наталья работала воспитателем в дошкольном заведении. В настоящее время она служит стрелком-зенитчиком в зенитном ракетном подразделении Галицко-Волынской радиотехнической бригады воздушного командования "Запад".

Перед боевым применением оружия защитница прошла 5-месячный курс подготовки в учебном центре. За это время она овладела разными типами переносных зенитно-ракетных комплексов.

"ПЗРК весит около 18 килограммов, также давит и ответственность. Очень рада, что мне это удалось. Уже после боевой работы немного дала волю эмоциям", — добавила военнослужащая.

По словам Натальи, в составе их мобильной огневой группы служат военные женщины, которые прилагают максимум усилий и отдают все силы для защиты украинского неба.

Ранее "Телеграф" также писал, что известная военная отреагировала на громкое заявление Берлинской. Она сказала, что женщины очень нужны армии.