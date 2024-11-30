Дроны добрались аж до Дагестана. В СНБО назвали две причины атаки

Беспилотники наведались туда второй раз за месяц

Утром в субботу, 30 ноября, беспилотники атаковали Дагестан (Россия). Под ударом был город Каспийск.

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов сообщил, что 30 ноября была совершена атака БпЛА по объектам в Каспийске. Он назвал ее "безрезультатной" и добавил, что информациях о разрушениях и жертвах нет.

Из-за угрозы беспилотников до 11:30 (по Москве) приостановлена работа аэропорта Махачкалы. Введен режим "Ковер", сообщают росСМИ.

Атаку на Каспийск подтвердил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко. Он отметил, что город расположен в более чем 1 000 километрах от Украины и назвал две причины, почему именно Каспийск стал объектом атаки.

"Порт в Каспийске служит важной базой для российской Каспийской флотилии и различных военных подразделений ВС РФ. Кроме того, он расположен вдоль маршрутов, используемых Ираном для поставки оружия в Россию", — пишет Коваленко.

Как сообщал "Телеграф", 6 ноября дроны ГУР впервые атаковали ракетные корабли РФ в Каспийском море. Поражены были по меньшей мере два объекта в городе Каспийск.

Кроме того, 29 ноября дроны атаковали нефтебазу "Атлас" в Ростовской области. Она является частью российского военно-промышленного комплекса, обеспечивающего поставки нефтепродуктов для армии РФ. Кроме того, уничтожена также вражеская радиолокационная станция ЗРК "Бук-М3".