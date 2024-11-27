Технологический прорыв: почему российские дроны стали массово "атаковать" Беларусь

Им "внушают" ложные координаты

Все чаще беспилотники, которыми Россия атакует Украину, залетают в Беларусь: например, во время массированной атаки дронами в ночь на 26 ноября таких "заблудившихся" БПЛА было целых пять. Это объясняется работой украинских средств РЭБ (радиоэлектронная борьба).

Как пишет французская газета Le Monde, ссылаясь на собственные источники, Украина научилась с помощью РЭБ менять координаты беспилотников. Таким образом, они перенаправляются обратно в Россию и Беларусь. Только за 24-26 ноября таким образом в Беларусь залетели 43 российских беспилотника, пишет издание.

Это называется "спуфинг". Как объясняло ранее издание BBC, он заключается в добавлении погрешности, которую приемник не может отличить от настоящего спутникового кода и учитывает в своих расчетах.

Фактически, передатчик средства радиоэлектронной борьбы имитирует существование нового спутникового созвездия и к 10 реальным спутникам добавляет еще 60 "фейковых". В таких условиях приемник ложно определяет свое местоположение, например, в другом полушарии Земли.

Как рассказывал "Телеграф", в конце октября в Киевской области произошел необычный сбой — телефоны массово "переселили" местных жителей в Беларусь. GPS на их мобильных внезапно начал показывать геолокацию в Гомеле и Мозыре. Как пояснил военный из подразделения ПВО, это результат работы мощной системы радиоэлектронной борьбы. По его словам, РЭБ меняет координаты, чтобы сбивать с курса вражеские ракеты и дроны. Телефоны случайно отреагировали на данную систему.